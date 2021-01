Kiko Rivera, demoledor, da el golpe definitivo a Isabel Pantoja: ''Me debe 3 millones de euros''

Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira y esta vez nada tiene que ver con la guerra familiar que tiene abierta con su hijo Kiko Rivera por la herencia de Paquirri. Según contaba la pasada mañana la periodista Paloma García-Pelayo en ‘El programa de Ana Rosa’, la artista se enfrenta a un posible delito de estafa por el que podría acabar en prisión por no haber pagado la cantidad de 92 mil euros por unas obras realizadas en su restaurante de Fuengirola.

Y es que, al parecer, todo apunta a ser un supuesto malentendido. Una trama enrevesada, pero que podría terminar con Pantoja en prisión. Según han explicado, un año después de salir de la cárcel, Isabel Pantoja ya estaba imputada en un nuevo delito penal por estafa, aún presuntamente porque no ha sido demostrado. "La diligencias previas se inician y tienen que ver con una deuda que su sociedad contrae por unas obras de reforma en el restaurante, en la parte de la discoteca de Cantora en Fuengirola, y que no paga", ha relatado Paloma García-Pelayo en ‘El programa de Ana Rosa’. La artista no pagó la cantidad que debía más de 90 mil euros, y por eso “se embarga esa cantidad en la finca Cantora". Pero el problema se agrava ya que la empresa que ganó la demanda tiene otra deuda con una segunda empresa y su hermano Agustín Pantoja vende en 2015 la casa de Marbella 'Mi gitana' y solventa todas las deudas, pero con un problema añadido: paga al primer deudor, no al segundo.

Pues bien, en este escenario incierto para la tonadillera, Kiko Rivera ha roto su promesa de ''no volver a hablar'' y protagoniza la portada de la revista Lecturas con nuevas revelaciones a cual más impactante. ''Mi madre me debe 3 millones de euros. Tengo motivos para demandarla, pero no quiero meterla en la cárcel'', asegura el hijo de Isabel Pantoja. ''Me duele que digan que voy a demandar a mi madre. ¡No lo voy a hacer!'', dice con cierta contradicción. Y añade más: ''No puedo vivir con ese sentimiento de culpa. Tiene antecedentes. Supón que ha cometido algún delito...'', deja caer Rivera.

Pero Kiko no puede controlar hacerse preguntas y todas le llevan a un punto delicado de cara a la justicia: ''Firmé la hipoteca de 1,2 millones con mi parte de Cantora de cuando mi madre estaba en la cárcel para pagar la multa o fianza, no lo recuerdo'', explica Kiko. ''Pidieron dinero y recaudaron 800.000 euros, ¿Por qué me habéis hecho firmar para pedir un dinero que ya teníais? ¿Dónde está ese dinero?'', se pregunta.

Además, aunque no quiere llegar tan lejos, tampoco va a parar hasta que tenga lo que es suyo y de sus hermanos Cayetano y Francisco Rivera. ''Me gustaría recuperar lo que me dejó mi padre. Es mejor un mal recuerdo que un juicio'', dice visiblemente afectado. ''He tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla. Tengo todos los días la tentación de hacerlo. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!'', revela.

Tampoco se corta a la hora de desvelar las intimidades del interior de Cantora. ''A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto. Cuando mi madre llamó a 'Sálvame' mi tío aporreaba la puerta y no le abría. Con tu edad, ¿tienes que encerrarte para hablar por teléfono?, se pregunta Kiko. ''La relación de mi madre y mi tío es más que hermanos, Él es el pequeño, es amor casi de madre e hijo. Mi tío quería quedarse solo con mi madre y manejarla. Es un mantenido. Él antes no era así o lo ocultaba. Ha sido mi padre, le he contado todos mis secretos'', confiesa.

El feo de Pantoja con Irene Rosales

Una de las cosas que más han herido a Kiko y a su familia, es la actitud que ha tomado con sus hijas, porque las nietas de Isabel Pantoja nada tienen que ver o deberían tener que pagar, por esta situación. ''Mi madre mandó un audio a mi hija para felicitarle su cumpleaños y decía: 'Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!'', explica dejando a Mila, que realiza la entrevista, atónita.

Irene no ha querido meterse más que lo estrictamente necesario entre madre e hijo, pero Kiko sí cuenta que Pantoja ha tenido feos grandes con su nuera. ''Hay una enorme diferencia entre la corona que mandó mi madre con la muerte de mi suegra y con la de mi suegro. A la de mi suegra puso 'Siempre cuidaré de nuestras nietas' y en la de mi suegro: 'La familia Pantoja''', cuenta herido.

Y revela que sí le ha quitado el coche: ''Un día vino un amigo de la familia y me dijo: 'Me sabe muy mal, pero vengo a por el coche'. ¡Ven tú! ¡Hay que dar la cara!'', le reprocha Kiko a su madre.

La advertencia de Kiko a su madre

En este momento de la entrevista, Kiko revela con dureza: ''Soy yo el que no quiere nada contigo. Me haces daño. Me has fallado. Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente. (...) Te pido desde aquí que te espabiles. La única persona a tu lado es tu hermano y te aseguro que es por conveniencia. ¡Antepones a tu hermano a tu hija! Aquí hay gato encerrado. ¡Tienes miedo de algo!'', dice dejando caer un nuevo frente.

Y es que, la visita de Isa a ver a su madre tras salir de 'La casa fuerte', también dio mucho que hablar, aunque Kiko Rivera ha dado nuevas pinceladas, fue un episodio tan traumático que no quiere entrar mucho: ''Mi hermana salió traumatizada y no quiso contarme mucho por no hacerme daño, solo me dijo que la vio mal físicamente y que se refería a mí como 'ese''', cuenta.