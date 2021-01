El rotundo y atrevido pronóstico de Kiko Rivera sobre el coronavirus: "Volveremos"

No están siendo los mejores meses para Kiko Rivera. El hijomás pequeño de Paquirri lleva un tiempo muy distanciado de su madre, Isabel Pantoja.

Según las personas que más los conocen, la relación entre madre e hijo sería inexistente en estos momentos después de que Kiko Rivera desvelara sentirse realmente dolido y traicionado por la tonadillera a causa de una mala gestión de la herencia de su padre.

SU LADO MÁS OPTIMISTA

Sin embargo, Kiko está saliendo de esta situación con el apoyo de sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera. Ellos se están convirtiendo en sus princiapales apoyos. Incluso han pasado fechas tan señaladas como la Nochebuena juntos en compañía de sus familias.

Kiko cuenta desde el primer momento con el apoyo incondicional de su mujer, Irene Rosales. Tal vez por eso, a pesar de estos duros momentos, el Dj se muestra optimista, tanto en su vida privada como ante la situación que atraviesa España a causa de la pandemia.

"VOLVEREMOS A SER LO QUE FUIMOS"

El hijo de la tonadillera se ha atrevisdo incluso a pronosticar el final del coronavirus. O al menos, cómo saldremos de esta situación que afecta a nivel mundial. Y lo ha hecho con un mensaje de esperanza: "La visión crea fe ,y la fe fuerza de voluntad. Volveremos a ser lo que fuimos, familia".

Unas palabras que han sido muy bien recibidas, ya que ponen de manifiesto el estado en el que Kiko se encuentra. El hijo de la artista estaría intentando superar uno de los trances más difíciles de su vida desde la muerte de su padre.

ROTUNDO Y ESPERANZADO

Así se lo contaba a la periodista Mila Ximénezen una entrevista en la que Kiko aseguraba que se mostraba triste, aunque firme y rotundo a la vez. Palabras que hacían presagiar lo que vendría después: “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor. Mi madre me ha engañado”.

Por su parte, Isabel Pantoja estaría barajando la posibilidad de irse fuera de España y poner tierra de por medio. Ante estos acontecimientos tan difíciles para toda la familia, la cantante estaría planteándose instalarse próximamente en América.

