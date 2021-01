El inesperado mensaje de María del Monte que podría afectar a la familia de Kiko Rivera: "Recapacitar"

María del Montesiempre se ha mostrado muy discreta. Desde que su amistad con Isabel Pantoja se enfriara hace ya algunos años, la cantante sevillana ha respetado siempre mucho el cículo de la tonadillera. Por eso, han sorprendido mucho sus últimas declaraciones que podrían afectar a la relación entre la artista y a su hijo Kiko Rivera.

Durante una intervención telefónica en el programa de televisión ‘Socialité’, que presenta María Patiño en Telecinco, le pedían su opinión sobre las familias que están distanciadas. Con la prudencia que siempre la ha caracterizado, la madrina de Chabelita, respondía con unas sinceras palabras que han sorprendido a todos los espectadores.

"A ESAS PERSONAS LES DIGO UNA COSA"

Ahora, María del Monte ha hablado de las familias que pasan por malos momentos con estas declaraciones: “A esas personas les digo que se planteen una cosa: si merece la pena”. A pesar de su distanciamiento con la madre de Chabelita, la cantante no ha querido echar más leña al fuego.

María del Monte ha querido zanjar el asunto con las siguientes palabras: “Habrá casos para todo. Habrá casos que no merezcan la pena estar unidos y otros en los que no merezca estar desunidos. Análisis y recapacitar un poco”. Unas palabras que no han caído en saco roto, ya que muchos han identificado este caso con el momento que atraviesan Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, quienes han pasado incluso las Navidades separados.

LAS NAVIDADES DE KIKO RIVERA

Están siendo unos momentos muy duros para el hijo de la tonadillera.Saltaron todas las alarmas en una entrevista que el marido de Irene Rosales concedía a la periodista Mila Ximénez en una entrevista donde daba a conocer por primera vez detalles sobre la gestión que la tonadillera habría hecho de la herencia de Paquirri, fallecido hace casi cuatro décadas mientras toreaba en Pozoblanco, Córdoba.

De hecho, Kiko ha pasado la Nochebuena con sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera, quienes en estos momentos se están convirtiendo en sus principales apoyos. El distanciamiento entre madre e hijo parece cada vez más grande después de las duras declaraciones de Kiko sobre la gestión de su madre con la herencia de su padre.

