Kiko Rivera, muy claro con Ana Rosa Quintana tras las críticas sobre su aspecto: "Pierde credibilidad"

El enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue acaparando todos los espacios del corazón. Lo que comenzó como una inocente entrevista en 'Sábado Deluxe' para hablar de su vida personal ha terminado como una batalla entre madre e hijo por la herencia de Paquirri. Es por esto por lo que Telecinco emite un especial bautizado como 'Cantora: la herencia envenenada'.

Durante la primera entrega de este formato, el DJ llevó documentos oficiales para demostrar las mentiras de su madre y manifestó declaraciones que no dejaron indiferentes a nadie. A pesar de tener a mucha gente de su lado, entre los que se encuentran Fran y Cayetano Rivera y su familia paterna, también ha recibido muchas críticas por la actitud que presenta contra la tonadillera.

Ana Rosa Quintana se mostró muy crítica con Rivera durante su programa, haciendo hincapié en su estética. "Fue durísimo, fue tremendo, no es la primera vez ni la última que un hijo dice esas cosas de una madre o una madre de un hijo", comenzó diciendo la periodista. Asimismo reconoció que no le había gustado su forma de vestir: "Fue tremendo pero con una chapa de Coca-Cola en la oreja, lo digo de verdad y no es una frivolidad, pierde credibilidad". "Lo miraba y pensaba ‘qué necesidad’, así pierde credibilidad", insistió Quintana, con la intención de que le llegase el mensaje y se quitara la chapa.

Ante estas declaraciones, el hijo de Pantoja no ha dudado en responder a la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'. "La forma de vestir no te da ni te quita la razón", sentenció Rivera nada más entrar en directo en 'Viva la vida'. Además, el invitado quiso dejar claro que su forma de vestir no tiene que influir en su credibilidad, ya que él ha contado una historia que ha vivido en primera persona.

"Mi intención es no seguir con esto"

Por otro lado, volvió a hablar del sonado conflicto con su madre, pero, dejando el rencor a un lado, reconoció que estaría dispuesto a escucharla y resolver el asunto en privado: "Esto es horroroso. Duele mucho, uno intenta distraerse con miles de cosas, pero no soy de piedra".

"Lo vuelvo a decir, la única que tiene el poder de que este linchamiento público que está recibiendo mi madre se frene, por lo menos por mi parte, es que me llame. Mi intención es no seguir con esto, pero si sigue hablando de mi mujer, tiro para adelante. No voy a llamar a mi madre. Es ella la que me tiene que dar explicaciones. Hay que aprender a pedir perdón", sentenció Rivera.

"Ya sabemos que mi madre es un poco orgullosa. El orgullo a veces hay que tragárselo. Por la salud de todos debería llamarme", afirmó el entrevistado, dejando claro que seguía esperando esa llamada y que su madre debía dar el paso y "comportarse como madre por una vez".