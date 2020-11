Karlos Arguiñano desvela por qué le quitaron su única Estrella Michelin: "No te aguantan"

Karlos Arguiñano es probablemente el cocinero más popular de la televisión. No solo sigue le pie del cañón en Antena 3 con su programa diario de cocina. El chef vasco ha escrito una infinidad de libros, aparece en numerosos anuncios y hasta ha hecho sus pinitos en el mundo del cine. Toda una carrera de éxitos que, sin embargo, tiene una espinita clavada en lo más profundo de esta: la Estrella Michelin.

La Estrella Michelin de Arguiñano

Y es que, el cocinero al que todos conocemos por su faceta mediática, también fue reconocido en los inicios de su carrera con uno de los galardones más apreciados por los cocineros de nuestro país. Se trata de las prestigiosas Estrellas Michelin que otorga la guía con el mismo nombre y que distingue a los restaurantes más destacados de toda España.

Arguiñano se alzó con una de estas por su trabajo realizado en el restaurante que montó en Zarautz en 1985. Años después, sin embargo, la perdió y nunca más volvió a ser galardonado con una de las tan codiciadas Estrellas Michelin. Él tiene claro cuáles son los motivos que se esconden tras la pérdida de su Estrella y no ha dudado en contarlo en mitad de uno de sus programas diarios.

Arguiñano, muy duro por su Estrella Michelin: "Envidia"

El cocinero de Antena 3 recordaba el momento en el que le dieron la Estrella Michelin, momento en el que "nos hicimos muy famosos", ha recordado Karlos a la par que cocinaba una de sus recetas. "Empezamos a trabajar en la televisión y así y nos la quitaron", ha contado acto seguido. "Qué envidias tiene la gente, sales guapo y no te aguantan", ha querido ironizar el chef más popular de la televisión al rememorar lo ocurrido.

Mensaje claro de #Arguiñano “ Me quitaron una estrella Michelin por envidia “ pic.twitter.com/7NJhP4gZcY — MASPITV (@TVMASPI) November 3, 2020

Y tras esto, Arguiñano no ha dejado pasar la oportunidad de hacer una última reflexión, en la que ha asegurado que ha dicho: "Yo siempre pensé, "cómo puede ser que me den en el 83 - 84 una Estrella Michelin... ¡hala! y cuando empiezo en el 90 - 91 en televisión me la quitan, qué pasa, que se me ha olvidado cocinar". ¡Para nada!", ha rematado un molesto Arguiñano que, aun así, ha continuado con su receta cocinando sin problemas.

'Palo' a Telecinco

Como es habitual, Karlos Arguiñano dedica parte de su tiempo de emisión a contar historias personales, chistes y anécdotas que se le van ocurriendo con motivo de amenizar los siempre complicados tiempos de espera de la cocina. Es este mismo programa, estaba contando una anécdota sobre la escritora Emilia Pardo Bazán y su supuesto romance con Pérez Galdós.

El #Zasca de #Arguiñano a #Telecinco “ No voy a hablar de su vida privada que no quiero parecerme a una cadena de televisión “ pic.twitter.com/vG9h82nW5g — MASPITV (@TVMASPI) November 3, 2020

Finalmente ha reculado y dejando de especular ha hecho referencia a "otras cadenas de televisión", algo que las redes han interpretado como un 'palo' a Telecinco y sus programas de corazón.