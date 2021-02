Juan del Val ofende a Nuria Roca por confesar cómo se siente con su debut como actriz: "Es insoportable"

La noche del miércoles, 'El Hormiguero' contó con Nicky Jam como el invitado. Como consecuencia de la pandemia, el artista no pudo visitar el plató de Antena 3, por lo que realizó una conexión en directo desde su casa de Miami. El cantante acudió para promocionar su nuevo single, 'Fan de tus fotos', su nueva colaboración con Romeo Santos.

Tras entrevistar al invitado, Pablo Motos dio paso a la mesa de debate y presentó a sus habituales colaboradores: Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. Antes de "entrar en materia", el presentador quiso hablar del nuevo proyecto de su compañera. Roca debutará en el teatro como actriz el próximo sábado con 'La Gran Depresión', obra que comparte con Antonia San Juan.

"Nuria acaba de llegar de Fuerteventura porque está ensayando la obra de teatro que está ensayando y que va a estrenar el sábado con Antonia San Juan", comenzó diciendo el presentador. "Ahora te has hecho una actriz muy intensa", comentó Motos. "¡Si, si, si!", exclamó del Val, corroborando la afirmación de su compañero. "Pues un poco... Es que, a ver. Te tienes que poner en situación. Entonces, ahora, si me preguntas por mi vida privada no voy a hablar. Por ejemplo", reconoció Roca entre risas.

"Estoy aprendiendo mucho y me están ayudando una barbaridad. Estoy descubriendo muchas cosas mías que desconocía y que Juan, tu no lo sabes porque todavía no me has visto actuar, pero cuando me veas no me vas a reconocer", confesó la colaboradora. "Bueno... Que no te he visto... Llevo seis meses viéndote actuar en la cocina de casa. Siendo una persona que, de repente, se llama Marta y yo soy Manuela. Porque yo soy Antonia San Juan para que repase la lección. Entonces, sé perfectamente cómo actuas todo el rato", le replicó del Val.

.@nuriarocagranel estrena este sábado con @antoniasanjusn la obra de teatro “La gran depresión” #NickyJamEHpic.twitter.com/0wH2vcAHya — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2021

"Está todo el rato muy nerviosa"

"No tiene nada que ver porque cuando te subes al escenario es otra cosa... No tiene nada que ver", le corrigió su mujer. "Pero ayer actuaste y te salió muy bien y hoy te ha salido una mierda...", le dijo Motos. "Es que no se le pude contar nada eh... A ver, el primer día que ensayamos en el escenario, yo tenía muchísima ilusión. Entonces, me subí al escenario y me vine muy arriba y me salió fenomenal. Entonces, me confié y no me puedo confiar porque al día siguiente no me salió bien. Entonces, tengo que repasar más", se justificó la ahora actriz.

Ante sus declaraciones, el conductor del espacio quiso saber como estaba viviendo este proceso Juan del Val como pareja. "Es sorprendente y también un poco insoportable", sentenció el colaborador, provocando en Roca una expresión que dejaba claro que se había ofendido con el comentario de su marido. "En el sentido de que, es normal que ella esté nerviosa, pero yo llevo viéndola hacer cosas 23 años, muy distintas, y siempre antes de empezar dice que lo lleva fatal. Entonces, ahora, está todo el rato muy nerviosa, diciendo que no se lo sabe y es mentira", aclaró del Val.

"El sábado lo hizo de maravilla", aseguró el colaborador. "Seguro que sale bien", agregó motos para animar a su compañera. "Ya os contaré", concluyó Roca.