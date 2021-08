Juan del Val revela el incómodo momento que ha vivido con un fan en plenas vacaciones: "La fama..."

Juan del Val ha dejado atrás su etiqueta de ‘el marido de Nuria Roca’ y se ha convertido en un popular personaje mediático. Además de como escritor y guionista, el comunicador se ha hecho un hueco entre los tertulianos más polémicos de la televisión, lo que comenzó a mostrar en la mesa de ‘El Hormiguero’, aunque también se le ha visto formando parte de debates como el de ‘La Hora de La 1’ y como jurado de ‘El Desafío’.

Junto a mujer, forman uno de los matrimonios más mediáticos. Ambos son colaboradores habituales del programa de las hormigas y participan en la mesa de actualidad cada jueves. Gracias a esto, han regalado divertidos momentos en el espacio de Antena 3 al desvelar anécdotas de su vida privada que dejaban en evidencia a su pareja. De la misma manera, ambos son muy activos en redes sociales y suelen utilizarlas para mostrar a sus seguidores cómo es la relación que mantienen fuera de cámaras o desvelar anécdotas.

Dado que se encuentra de vacaciones hasta que comience la nueva temporada televisiva, el escritor se encuentra muy activo en redes sociales. Además de compartir imágenes junto a su familia, Del Val ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más surrealistas que ha vivido estos últimos meses que ha estado alejado de la televisión. "¡LA FAMA!", comenzaba escribiendo el colaborador, muy irónico, desde su cuenta oficial de Instagram para, acto seguido, comenzar a narrar lo que le pasó.

"Estoy tomando un café. Un señor se acerca a mí muy alegre y me dice lo siguiente: '¡Hombre Luís del Val! Qué alegría conocerle!'", declaraba el comunicador, haciendo referencia a que un supuesto fan le reconoció, pero, en realidad, le confundió con otro conocido comunicador. "No me pierdo ni una noche suya en El Chiringuito", le dijo el seguidor, lo que terminó por descolocar a Del Val, ya que el señor que se le había acercado también se habría equivocado de programa y, en vez de citar 'El Hormiguero', programa de Antena 3 en el que trabaja, hizo referencia a 'El Chiringuito', espacio de deportes presentado por Josep Pedrerol.





Aunque el comunicador compartió la historia junto una fotografía en la que salía muy serio y con mascarilla, lo recuerda como una divertida anécdota. Los seguidores de Del Val reaccionaron de inmediato y su publicación de Instagram se llenó de comentarios que revelaban historias similares y de risas.

Su problema con los paparazzi

De la misma manera, hace unos días, el colaborador compartió otra llamativa anécdota que vivió durante sus vacaciones, aunque está se quedo muy lejos de ser divertida. La pareja se encontraba en la playa disfrutando de sus vacaciones cuando se percataron de que más de un paparazzi estaba siguiéndolos para obtener unas instantáneas suyas.

“Quiero compartir esta historia… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente: ‘A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz’”, comenzó relatando el escritor.

La situación que se parecía bastante a un chantaje, no se la tomaron tan mal como podrían haberlo hecho nuestros protagonistas. “Parecía haber cierta honestidad en sus palabras. El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón? Nuria se ha quitado el pareo, supongo que habrán hecho la foto deseada y se han ido dando las gracias”.

A pesar de que Nuria Roca accedió finalmente a cumplir con su parte del trato si los fotógrafos finalmente se retiraban, parece que estos, no cumplieron con su parte. “Parte II: ¡ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad (al margen de la incomodidad), me da un poco igual. Simplemente quería que supieseis el final de la historia. Gracias a todos por la cantidad de comentarios de ayer”, zanjó el escritor.