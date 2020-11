José María García habla alto y claro sobre Fernando Simón: "¡Cómo te vas con Calleja con la que cae!"

Si por algo se caracteriza José María García es por hablar sin pelos en la lengua. El periodista deportivo, ahora retirado del mundo de las ondas, siempre es actualidad al hacer análisis precisos sobre la actualidad deportiva o política de España.

Este martes por la noche, José María García estuvo en el programa ‘120 minutos: el debate’ de Telemadrid. Durante su intervención, a través de videollamada, el periodista habló de la pandemia del coronavirus y de la gestión del Gobierno en este asunto. Como es habitual, José María García fue muy incisivo en sus valoraciones y lanzó sus dardos más envenenados contra Fernando Simón.

Sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, José María García asegura que a él se le ha olvidado que él es un funcionario. “La máxima del funcionario es que me engañarás en el sueldo, pero no en el trabajo. A Simón le ha tocado hablar con la más fea y ha cometido errores terribles", ha comenzado diciendo.

José María García no le perdona que Simón se fuera a Portugal de vacaciones en plena pandemia o fuera el invitado especial de un programa especial de televisión de Calleja. “No puedes dar la cara y decir que no se mueva la gente y tú irte a bucear a Portugal. No puedes pedir una cosa y tú irte a hacer montaña. Yo creo que no lo piensa y como que se ha instalado la mediocridad, que además de ser muy mediocres, son también torpes porque no se dejan aconsejar”, criticaba García.

Asimismo, el periodista cree que su mayor error es no tener gente que le asesore. “Alguien que le diga ‘oye, esto no lo puedes hacer’, ‘cómo coño te vas a ir a Portugal con la que está cayendo’ o ‘cómo te vas a ir con Calleja como estamos”, señalaba.

Por último, el periodista ha puesto en duda la neutralidad de Fernando Simón: “Cada uno recoge lo que siembra. En ese puesto tienes que ser independiente y no un funcionario que solo funciona a las órdenes directas del poder político”.

En @120minutosTM José María GARCÍA arremete contra FERNANDO SIMÓN (Pedro para él) " Es un funcionario y la máxima es me engañaras en el sueldo pero no en el trabajo" #television#coronaviruspic.twitter.com/rURYspOe3X — MASPITV (@TVMASPI) November 17, 2020

ATAQUES A LASEXTA

En mayo de este año, durante el estado de alarma, José María García también criticó muy duramente a LaSexta por su cobertura informativa. “Le hace tanto daño un medio que manipula, y yo lo digo aquí porque lo he dicho en directo, La Sexta es una manipulación permanente y constante, absolutamente vergonzosa”, dijo.

Sin embargo, José María García no solo tuvo palabras de crítica para la cadena de televisión, sino para otros medios de comunicación, incluso “de derechas”: “Pero que le hace tanto daño a este país algún otro medio a la derecha que están desquiciados. Algún amigo mío... Si es que yo digo: si ser periodista es ser plural, es ser independiente”.

