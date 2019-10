José María García llama a Tiempo de Juego para hablar de sus polémicas palabras sobre el fútbol femenino

José María García llamó a Tiempo de Juego durante el tertulión de los domingos, con Juanma Castaño, para aclarar sus polémicas palabras sobre el fútbol femenino que realizó en una entrevista con el Grupo RISA: "Acepto quien me consideres machista o amigo de Rubiales, cada uno es muy libre. Me sorprende que un compañero que ha trabajado conmigo muchísimos años, no me conozca. No trato de convencer a nadie. Si ha habido un defensor del deporte femenino, he sido yo".

AUDIO: JOSÉ MARÍA GARCÍA LLAMA A TIEMPO DE JUEGO

García quiso aclarar su frase "el fútbol femenino es una mentira", afirmando que no se refería a las chicas, sino a la organización del fútbol femenino: "Yo tengo culpa de no razonar el comentario. El fútbol femenino es mentira en su organización; yo admiro el fútbol femenino pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado. Tendrían que haber formado a la cantera. El gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde a una huelga por unos derechos y yo estaré siempre con los y las deportistas, pero otra cosa es ‘mear fuera del texto’. El problema no es de ellas, tienen un poco de culpa por creer una organización".

Por último, el ex periodista, quiso dejó que no es machista: "Yo no soy machista. Tengo una nieta y quiero que sea una deportista. He ayudado, con Siro López, al deporte femenino. He cometido un error por no aclararlo devidamente".