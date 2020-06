José Antonio Avilés abandona la televisión temporalmente tras ser pillado nuevamente mintiendo a Emma García

José Antonio Avilés no deja de dar horas de televisión a los programas de Mediaset, sin embargo esto podría haberse acabado después de que su última mentira haya salido a la luz.

A pesar de las mentiras, las supuestas estafas, la utilización de programas y medios de Mediaset para sus fantasías, y demás historias del cordobés, a pesar de todo ello, Avilés había sido perdonado por 'Viva la vida'recuperando su puesto de colaborador tras su paso por 'Supervivientes'. El joven afirmó estar tratándose con profesionales para superar sus problemas y su doble vida, pero todo se podría tratar de una nueva fantasía ya que 'Sálvame Deluxe' ha destapado la última mentira que José Antonio no quería que viese la luz.

Habría que remontarse a la tarde del sábado por la tarde en 'Viva la vida'. Allí Avilés afirmaba que había recibido ofertas del 'Deluxe' para entrevistarle, sin embargo él se había negado ya que no concedería ninguna entrevista a alguien que no fuese Emma García, y que su fidelidad a 'Viva la vida' era intachable.

Nada más lejos de la realidad. Esa misma noche, en la edición de 'Sálvame Deluxe' Patricia González, directora del programa desvelaba unos audios que mostraban una versión completamente distinta a la dada por el joven cordobés. "José Antonio Avilés miente. No aprende y sigue mintiendo", avisaba Jorge Javier Vázquez antes de mostrar públicamente los audios donde se reconocía la voz del colaborador de Mediaset. "Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra. No me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen. Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España lo que pasa es que he estado con la abogada. Tú tranquila que yo hablaré, pero que no se entere nadie", se podía escuchar de propia voz de Avilés como exigía al programa como si de una estrella se tratase.

Jorge Javier escucha en 'Sálvame Deluxe' las últimas mentiras de José Antonio AvilésMediaset España

Emma García estalla y provoca que Avilés decida abandonar la televisión temporalmente

Esta última mentira, y traición a 'Viva la vida' ha provocado que la paciencia de Emma García y de los colaboradores se haya terminado con Avilés. "Mi paciencia está agotada es mi actitud hoy. Tengo verdadero curiosidad por saber qué vas a contar después de ayer, que lo negaste todo rotundamente y ya habías hablado con ellos", comenzaba recreminando García a José Antonio que sollozaba lastimoso desde la sala VIP del programa.

Los propios colaboradores del programa que semanas anteriores defendían al joven, ahora se le echaban encima, lo mandaban a "curarse", reconocían "no saber que es verdad de lo que dice", mientras que Kiko Matamoros se mostraba el más duro de todos: "La indulgencia tiene un límite y deberías pensártelo, porque podían sacar cosas peores", le avisaba.

Finalmente Avilés daba la cara y Emma García iba directamente al grano: "¿Por qué nos has vuelto a mentir?". Como es costumbre Avilés empezó a divagar y a justificarse: "Entiendo la decepción del programa una vez más, pero la primera llamada no la hago yo, la hace el programa a mi representante, yo no iba a ir al 'Deluxe'". Sin embargo esta respuesta no saciaba a la presentadora que estallaba ante la actitud de su colaborador: "Se me queda cara de gilipollas".

Tras poner a todo el programa en su contra, y al encontrarse rodeado, Avilés ha tomado una decisión muy necesaria para muchos: "Hoy es mi último día en televisión. Me marcho hasta que me centre bien. No he sabido gestionar todo esto desde que llegué a España. Me voy porque ya no puedo más", explicaba el joven que se retira de la televisión para curarse de sus problemas y de sus mentiras. Más tarde era el propio cordobés quien se despedía de sus compañeros a través de las redes sociales.

José Antonio Avilés se despide temporalmente de la televisión Instagram

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Muere la abuela de José Antonio Avilés, cuya muerte fingió varias veces para justificar impagos

Rocío Flores, la única que pone coherencia en el 'Caso Avilés' tras Supervivientes

Esto le puede ocurrir a 'Viva la vida' por culpa de José Antonio Avilés