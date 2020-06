Rocío Flores, la única que pone coherencia en el 'Caso Avilés' tras Supervivientes

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' se reunían juntos en el plató para celebrar un debate que suponía el broche de oro a una edición marcada por el coronavirus. Por ese mismo detalle ha generado polémica esta última gala debido a que los finalistas no habrían cumplido con la cuarentena obligatoria estipulada por el Gobierno tras volver de Honduras, ya que solo habrían pasado 10 días desde su regreso cuando lo estipulado son 14.

Esta gala sirvió para reencontrar a los concursantes que comenzasen la aventura hace tres meses y para hacer balance de toda la edición repasando las polémicas más sonadas, los romances y cuentas pendientes. En una edición donde el guardia civil Jorge Pérez se hacía con una victoria histórica tras recibir sorprendentemente el apoyo mayoritario del público, los temas principales han sido el romance de Hugo Sierra con Ivana Icardi, el paso de Ana María Aldón por el concurso, la relación de Rocío Flores con su madre o las broncas entre los concursantes.

Sin embargo, el tema que más horas ha llenado en los programas de Mediaset a costa de 'Supervivientes' ha sido el pasado de José Antonio Avilés. El paso por el concurso del colaborador de 'Viva la vida' ha destapado una trama de mentiras, de vida paralela y de hechos que podrían ser objeto de delito.

Rocío Flores se escandaliza con la verdad sobre José Antonio Avilés

A pesar de las acusaciones y de los hechos probados de las últimas semanas, José Antonio Avilés continúa impune por los platós de Mediaset y ha recuperado su puesto como colaborador en el programa 'Viva la vida'. Además de tener más protagonismo en la cadena que cuando se fue a participar en 'Supervivientes', Avilés se convirtió en la atracción principal del último debate de 'Supervivientes'.

Los finalistas conocían en directo lo sucedido con su compañero de concurso, llevándose una gran sorpresa. El resto de compañeros ya sabían lo que había pasado no tardaron en recriminarle al cordobés su actitud, así tuvo duros enfrentamientos con Vicky Larraz, Bea Retamal y Cristian Suescum.

Mientras tanto Jorge Javier Vázquez, parecía ajeno a cualquier polémica y solo bromeaba sobre la situación: "¡Atención con las carteras!", advertía el presentador a la llegada de Avilés. "¿Cuánto debes a día de hoy?", continuaba preguntando con cierta retanca mientras que el 'no-periodista' de Mediaset se defendía: "Yo he entonado el mea culpa y he pedido perdón".

Jorge Javier continuaba con el cachondeo y sus compañeros se tomaban a risa el asunto, sin embargo, Rocío Flores no se mostraba tan tranquila e impasible. La nieta de Rocío Jurado fue la única que puso coherencia al asunto reflejando el sentir de muchos espectadores que estaban al otro lado de la pantalla: "¿Quieres que te diga mi opinión real? Estoy flipando porque no tenía ni idea de nada... Me parece genial que todos os lo toméis a cachondeo y os lo toméis a risa, pero esto es un problema y se llama ser mentiroso compulsivo", decía dando un toque de atención a los allí presentes.

Tras lo sabido sobre uno de sus principales apoyos en la isla, no podía ocultar su sorpresa: "¿Y después de todo esto sigue trabajando en Telecinco?", preguntaba tras lo acontecido en las últimas semanas. Finalmente zanajaba el tema con un tono de incredulidad: "¿Has reconocido que tienes un problema de ser mentiroso compulsivo y te estás ya tratando? ¡Ah vale!".

Rocío pese a no ser santo de mi devoción acaba de poner la seriedad que el tema requiere, Avilés tiene un problema, una enfermedad, y por eso Jorge la ha cortado tan rápido!!! Seriedad joder!!! #SVDebateFinal — Opinionesquerida (@Opinionesquerid) June 7, 2020

Rocío has dicho lo que muchos pensamos con respecto a avilés. A mi me parece todo un poco triste, la verdad. No me creo que nadie supiera nada antes de entrar al concurso. Puede que todo no, pero estoy convencida de que algo se sabía. #SVDebateFinal — La Mar de estupenda (@piscismar4) June 7, 2020

