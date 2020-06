Muere la abuela de José Antonio Avilés, cuya muerte fingió varias veces para justificar impagos

Tal y como han desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ y confirmado en ‘Sálvame’, la abuela de José Antonio Avilés ha fallecido a los 92 años de edad. Mientras él se encontraba concursando en ‘Supervivientes’ su abuela se cayó y no ha podido recuperarse de la fisura de cadera que le provocó esta caída. Un fallecimiento que nada tiene que ver con el coronavirus, tal y como se había especulado.



El propio Avilés ha intervenido en directo en ‘Sálvame’ para agradecer a todos las condolencias que ha recibido por el fallecimiento de Isabel, su abuela paterna. Desde el programa han conectado con el periodista José Antonio León que se encontraba a las puertas del tanatorio de Almodóvar del Río, municipio de la provincia de Córdoba, tierra natal de toda la familia del colaborador de ‘Viva la vida’.

Muere la abuela de José Antonio Avilés a los 92 años

Después de haber ‘matado’ a su abuela hasta en 3 ocasiones para justificar sus impagos, Avilés ha tenido que despedirse de ella, esta vez de verdad, tras haber fallecido a los 92 años de edad por una fisura de cadera que le provocó una caída hace unas semanas. El propio colaborador lo ha confirmado en los diferentes programas de Telecinco, cadena en la que trabaja, y ha agradecido a todos las condolencias que han dado a toda la familia por esta triste noticia que no esperaba recibir tan pronto.

Tal y como han informado desde ‘Sálvame’, donde ha entrado Avilés en directo con la mascarilla puesta y unas gafas de sol que ocultaban su dolor en estos momentos tan complicados, era una señora muy conocida en el pueblo ya que forma parte de la parte pudiente de la familia. El exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha tenido problema en atender a las cámaras, aunque no ha estado mucho tiempo porque tenía que ir en coche hasta su casa para coger unas cosas para su madre y comer algo para coger fuerzas.

La confesión más dura de Avilés sobre su abuela

En una de las tantas entrevistas que ha dado Avilés en televisión desde que fue expulsado de ‘Supervivientes’, hizo una de las confesiones más duras que puede haber. Y es que el colaborador de ‘Viva la vida’ se ha visto envuelto en numerosas polémicas, estafas y engaños que le han afectado de lleno pero que parece que poco a poco va resolviendo.

Lo que no puede solventar es que utilizó como excusa la muerte de su abuela hasta en 3 ocasiones para justificar sus impagos. "He matado a mi abuela para justificar mis impagos, tres veces", confesó a Jorge Javier. Una muerte que ha llegado hoy cuando su abuela paterna Isabel ha fallecido a la edad de 92 años. “No hay que hacerlo, ya pedí perdón. He tenido que mencionarlo sin tener que mencionarlo y ahora ha ocurrido”, ha dicho muy dolido durante su conexión con 'Sálvame'.

