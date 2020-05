Esto le puede ocurrir a 'Viva la vida' por culpa de José Antonio Avilés

Mediaset continúa aprovechando el tirón del 'Falcon Avilés', o lo que viene a ser lo mismo, sacar a la luz todas las estafas y delitos que cometió el joven cordobés antes de marchar a 'Supervivientes'.

Cada día son más los casos de 'historias para no dormir' que varios testigos afirman sobre Avilés. De esta manera casi todos los programas de Telecinco se están alimentando de este culebrón, desde 'Sálvame' hasta 'El programa de Ana Rosa'. Todo ello desembocó en un programa especial el pasado miércoles para competir contra 'Pasapalabra' con una entrevista de dos horas con José Antonio Avilés. Esta entrevista consiguió convertir a Mediaset en líder de audiencia en la noche del miércoles y también dejó momentos bochornosos.

Tras esta entrevista, los programas del grupo han seguido alimentándose de las tramas de Avilés desmontando más episodios de estafas y mentiras y contando con el propio protagonista acumulando más horas en televisión.

Duras críticas a 'Viva la vida' por defender a José Antonio Avilés

Uno de los programas que más horas ha dedicado a los casos de Avilés ha sido 'Viva la vida', el programa donde el joven suele colaborar. De esta manera, la postura del programa ha sido mucho menos crítica que la de programas como 'Sálvame'. Es por eso que en el propio programa han contado con entrevistas con la madre del joven y con el propio José Antonio Avilés.

En su última entrevista en el programa de Emma García, el 'pequeño Nicolás' de Mediaset se excusaba de todo lo que había hecho mal refugiándose en las vivivencias que había tenido en su infancia: "En sexto de primaria era una persona bastante afeminada, gordito… Y parece ser que eso la gente no lo entendía. A mí me pegaban en el colegio. Y eso está denunciado. Me pegaban diariamente. Y no era sólo en el cole, sino que esa misma gente me buscaban en la calle. Y recurrí a que mis amigas fueran todas chicas. Los chicos me daban miedo", decía entre lágrimas como quien se tiene estudiado un guion de cine de memoria.

"Después tuve la suerte de marcharme del colegio de mi pueblo y mi vida paralela empezó a crecer porque llega un momento en el que necesitas crear otra persona a la que golpeen, a la que hagan daño que no seas tú", explicaba intentando justificar todos sus actos posteriores y todas las estafas que ha cometido debido al acoso que había sufrido en su infancia.

Avilés se rompe al confesarle a Emma lo arrepentido que está #VivaLaVida298https://t.co/exaADX5SZy — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 17, 2020

Estas justificaciones de Avilés no han gustado a casi nadie y han provocado un aluvión de críticas, entre ellas la del propio presentador de la cadena Jordi González. El presentador de 'Supervivientes' reprochaba a Avilés su actitud: "No puedes justificar lo que tú has hecho argumentando que de pequeño sufriste acoso en la escuela", le recriminaba.

Jordi, a Avilés: "No puedes justificar lo que tú has hecho argumentando que de pequeño sufriste acoso en la escuela" https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras13pic.twitter.com/y5pISqnfQN — Supervivientes (@Supervivientes) May 17, 2020

Sin embargo, la posición de apoyo de su programa 'Viva la vida', ha provocado que en las redes se empiece una campaña en contra del programa presentado por Enma García pidiendo que se cancele y que la gente deje de verlo. Algo que podría afectar seriamente al programa por algo que ya vivió 'Gran Hermano', una fuga de anunciantes. El apoyo al comportamiento de Avilés, y la ventana que le dan para que se defienda de manera bochornosa podrían sentenciar al programa de Telecinco.

Mira a mí también me hacían bullying y no me he creado una vida paralela en la que estafo a la gente. Me da 0 pena. I'm sorry. #vivalavida298 — Nando Escribano (@NandoEscribano) May 17, 2020

Una persona válida? Pero estamos tontos o que? #vivalavida297 dais mucho asco colaboradores de @VivaLaVidaT5 con vuestra actitud. Y si fueseis vosotros los engañados? — No puedo x menos (@futifu26) May 16, 2020

el programa defendiendo e este impresentable y casi culpando a las victimas! lo nunca visto!#VivaLaVida297 — Juan (@Juanito19841) May 16, 2020

#vivalavida297 el que defiende y justifica a un tipo como Avilés demuestra que comparten la falta de valores. ������ Este programa supera al personaje en lo vomitivo. — Pintamonas (@joansegran) May 16, 2020

Estoy flipando con la actitud de la presentadora y los colaboradores con el tema Avilés. Lo defienden y lo victimizan. Conservará su trabajo a pesar de todo, no les importa tener en su plantilla a un estafador embustero con credibilidad 0. Increíble. #VivaLaVida297 — FinaySegura (@Muyfinaysegura) May 16, 2020

