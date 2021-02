José Ángel Abad no oculta su cabreo por el error de su última crónica para Antena 3: se ve en pantalla

José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 en Nueva York, ha vivido en las últimas horas una de sus crónicas más complicadas tras el fuerte temporal que ha afectado a la Gran Manzana durante la última jornada. Con imágenes parecidas a las vividas hace unos días aquí en España, en ciudades como Madrid por culpa de Filomena, José Ángel Abadse ha lanzado a la calle para intentar recoger a través de las cámaras de Atresmedia esta fuerte borrasca y así toda la audiencia pueda verla desde sus casas aquí en España.

El papel de José Ángel Abad en Estados Unidos

El mes de enero ha sido de mucha intensidad informativa para José Ángel Abad, que ha tenido que hacer frente, a pocos metros de la noticia, al asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el pasado 6 de enero y a la toma de posesión de Joe Bidenel pasado día 20, todo ello unido a las terribles consecuencias que la pandemia sigue dejando en territorio estadounidense.

La noticia de la que ha tenido que informar en las últimas horas es más común por la época del año, ya que en Estados Unidos es muy frecuente ver temporales de nieve durante los inviernos. Pero parece ser que la situación se ha complicado para el periodista español, que ha reconocido a través de su cuenta de Twitter el error que ha cometido en el montaje de la crónica, algo que no le ha sentado nada bien debido a la profesionalidad con la que siempre trabaja y que tantas veces ha sido reconocida por sus compañeros y también por el sector de la comunicación.

En un tuit publicaba el siguiente comentario: "No es la peor tormenta que hayamos visto aquí, pero la de hoy es la más dura de este invierno. Y la crónica se ha complicado y tiene un error técnico. No me gustan los errores. Pero a veces, como hoy, son como las cicatrices de la vida: podía haber sido peor y seguimos adelante".

El error de José Ángel Abad en su última crónica

La realidad es que pocas personas se han dado cuenta del fallo, e incluso algunas han tenido que preguntar en las redes sociales después de visualizar el vídeo en varias ocasiones. El pequeño error al que se refiere José Ángel Abad se produce cuando está entrevistando al operario vestido de rojo. El corte aparece en dos ocasiones, una sin doblar y otra con el doblaje en español. Un detalle al que se suma el sonido de una notificación del móvil del periodista, que muchos usuarios incluso han explicado que tenían la sensación de que se había producido en sus teléfonos móviles.

José Ángel Abad es sinónimo de información en Estados Unidos, desde hace muchos años ha sido el encargado de informar de toda la actualidad estadounidense para Atresmedia, y a través de su cuenta de Twitter siempre que podido ha compartido con sus seguidores su forma de trabajar y preparar sus crónicas, algunos de estos tuits se han convertido en una verdadera fuente de inspiración para muchos seguidores que sueñan con ponerse delante de una cámara en el futuro.

