Jorge Salvador desvela una de las exigencias de Pablo Motos como jefe en 'El Hormiguero': "Se ponen a temblar"

Este martes, 'El Hormiguero' recibió a Malú como invitada, quien ya estuvo hace unas semanas presentando la nueva temporada de 'La Voz'. Sin embargo, esta vez, la cantante asistió para promocionar su nuevo disco, 'Mil Batallas', el que salió a la venta el 22 de octubre y que ya es el número 12 de su carrera. Además, la artista dio las fechas de su nueva gira, la que comenzará el año que viene, y habló de algunos aspectos de su vida privada como detalles de su relación con Albert Rivera.

Tras una divertida entrevista y una emotiva actuación de Malú. Pablo Motos tuvo que despedir a la invitada para continuar con el programa. Para ello, dio paso a la sección de Jorge Salvador, donde el productor sigue hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' para encontrar "los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar". Esta vez, Salvador reveló a los espectadores una de las exigencias que tiene el presentador en cada programa.

La curiosa respuesta de Malú cuando Pablo Motos le pregunta por cómo es vivir con Albert Rivera: "Es verdad" El presentador de Atresmedia ha tenido la oportunidad de charlar con la artista sobre su último trabajo, 'Mil batallas', y también sobre otros aspectos de su vida personal Redacción DigitalMadrid 27 oct 2021 - 05:58

"Le fastidia mucho que le digan, ahora que ya es un señor respetable y un productor importante, que ponía la música en 'Crónicas Marcianas'. Se tuerce un poquito...", comenzaba diciendo el presentador, refiriéndose a Salvador. "No es verdad. Yo estoy muy orgulloso de aquello que hacía. Es lo mejor que he hecho", se defendía el productor para, acto seguido, devolvérsela a Motos.

"Vengo a decir que te admiro. Admiro a Pablo Motos", soltaba Salvador, lo que hizo sospechas al conductor del espacio. "Uy... No, no", reaccionaba él, consciente de que iba a revelar algo que le iba a dejar mal. "Pablo tiene un superpoder que los demás no tenemos. Y, además, los vemos cada día durante los ensayos", comenzaba explicando el colaborador. "Pablo tiene unas orejas, un sistema auditivo, que es diferente al de los demás", soltaba, provocando así las risas del presentador, que sabía ya por donde iban los tiros.





"En los ensayos, yo me siento a tu lado. Nada más empezar el ensayo, Pablo se dirige a la persona que pone la música y dice: 'Por favor, no ves que hoy esto no suena bien. A ver... Sube los agudos, baja los graves, sube los agudos...'", contaba, imitando al conductor del espacio de Antena 3. "Los demás estamos al lado tuyo, escuchando exactamente lo mismo. Mientras tú estás: 'sube, ahora, ahí, no tanto, baja un poquito... Ahí está bien'. Y está exactamente igual que al principio", agregaba.

"Siempre suelo tener razón"

"Tienes lo que tienen los perros, que oyen algo más que nosotros. Eres tan pesado, que detrás tuyo...", declaraba Salvador, mientras se levantaba de su sitio para mostrar a la audiencia lo que había tras la mesa en la que presenta Motos. "Tienes cinco altavoces. Enfocándole a él, no a los demás. Solo para él", señalaba el productor. En las imágenes se podían ver, tras la mesa, los tres altavoces apuntando al presentador

"Esto es dificilísimo. Piensa en los invitados. No es cómodo. Cristina Pardo no se mata, todos los jueves, de milagro. Tiene un altavoz aquí, ponlo en otro sitio", se quejaba el conductor de la sección, mostrando todos los cables que había tras la mesa para que los altavoces estuvieran cerca de Motos. "No me da la gana", reaccionaba el comunicador, negándose a cualquier cambio.

"Para este superpoder necesita activar un botón", aseguraba Salvador para dar paso a un vídeo en el que se ve a Motos apretarse la nariz cada vez que el sonido no está a su gusto. "El equipo de audio, cuando te aprietas la nariz, es una señal para que cambien los agudos o graves, de que algo te está pasando. Se ponen a temblar cuando haces eso", reconocía el productor. Ante esto, Motos explicó que lo hace porque le permite "oír bien, a tope: "Siempre suelo tener razón". "La razón te la das tu mismo. Nadie más oye lo que oyes tú", le llevaba la contraria el colaborador.