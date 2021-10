La curiosa respuesta de Malú cuando Pablo Motos le pregunta por cómo es vivir con Albert Rivera: "Es verdad"

La cantante española Malú ha sido la invitada de Pablo Motos este martes en 'El Hormiguero'. La artista ha presentado su último trabajo, el álbum 'Mil batallas', y también ha comentado diferentes aspectos de su vida profesional y personal con el presentador de Atresmedia.

Malú ha vuelto a demostrar que se siente a gusto delante de las cámaras, igual que lo demostró durante su paso como jurado de 'Mask Singer: adivina quién canta' y ahora como coach de 'La Voz' junto a Pablo Alborán, Alejandro Sanz y Luis Fonsi.

Con su visita, Malú se ha convertido en miembro del Club Platino de 'El Hormiguero', tras visitar el programa de Pablo Motos en más de diez ocasiones. En este sentido, el presentador le ha recordado todas las ventajas que tiene pertenecer a este selecto grupo de invitados de 'Trancas y Barrancas': entrar en el plató en un coche de lujo, la silla plateada, la taza con mención especial, la tarjeta del Club Platino y también el vídeo que el equipo del programa ha preparado con sus mejores momentos.

El guiño de Malú a Albert Rivera en 'El Hormiguero'

Aparte de repasar algunos de sus momentos más importantes de su carrera musical y desvelar ciertos secretos de su nuevo álbum, uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando Pablo Motos le ha preguntado por su vida en pareja con Albert Rivera, abogado y exlíder de la formación política Ciudadanos.

En este sentido, el presentador de Atresmedia ha aprovechado una reflexión de Malú sobre sus horas de sueño para preguntar sobre Rivera, ahora que su hija es pequeña y necesita mucha atención: "Duerme como un rey. Es verdad, duerme bien. Es verdad, duerme bien".

Esta reflexión se ha producido después de que Malú se sincerase respecto a que es una gran aficionada a ver series del tirón: "Soy de series, soy de películas, pero sobre todo me encanta ese momento que te pones una serie y te gusta tanto que te dan las siete de la mañana y te ves la temporada entera. Eso me parece lo más". Después de esta reflexión ha señalado que ahora no tiene todo el tiempo necesario para dedicárselo a esta afición: "Cuando tengo que dormir, duermo".

Después de este momento, Pablo Motos ha señalado que su poca afición por las series provoca que su mujer siempre tenga la última palabra a la hora de decidir que título ver: "Esto le da el poder a mi mujer para elegir las series". Ante esta afirmación, Malú ha señalado que en su caso, con Albert Rivera, siempre se pacta qué serie ver entre los dos: "De momento hay democracia. Elegimos una serie y normalmente se empieza a ver al día siguiente, porque cuando te pones a elegir una serie echas una noche".