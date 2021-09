Jorge Javier frena 'Sálvame' para destapar el futuro de Belén Esteban en televisión: "Las puertas abiertas"

Este lunes durante el programa diario de 'Sálvame', Belén Esteban se ha convertido en la protagonista debido al episodio que ha vivido junto a Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha hecho una propuesta a la colaboradora en pleno directo que afecta directamente al futuro laboral de la conocida como 'princesa del pueblo' en Telecinco.

Belén siempre ha sido uno de los pilares de las tardes de 'Sálvame' y en los últimos días ha sido el centro de varios momentos muy comentados. El primero de ellos tenía lugar fuera de los platós de Telecinco pero afectaba directamente al director de 'Sálvame'. Esteban hacía un regalo muy especial a David Valldeperas y este no dudaba en enseñarlo a través de sus redes y dar las gracias públicamente a la colaboradora del programa que dirige.

Otro de ellos era más tenso y derivaba en una bronca con su compañera de plató, Chelo García-Cortes. La bronca comenzaba por las declaraciones de Laura Fa sobre Chelo, en las que calificaba esta como "antigua" y le invitaba a jubilarse. La acusada respondía a Fa en directo, llamándola "trepa" y diciendo, "hay una cosa que está claro yo no me voy a jubilar porque no me quiero jubilar. Es que a lo mejor alguna joven la jubilan antes que a mí".

En ese momento, Belén Esteban no podía contenerse y saltaba ante las palabras de su compañera, "que te crees, que yo no he hablado con Laura Fa sin cámaras y le he dicho lo que pienso. Pero las narices que tenéis para decirlo delante de cámaras tenedlas también cuando Kiko Hernández os ha puesto como os ha puesto", le reprochaba alzando la voz y poniéndose en pie en el plató.

Jorge Javier Vázquez hace una propuesta a Belén Esteban sobre su futuro en televisión

Este lunes, el episodio protagonizaba por Belén ha sido muy distinto. El plató de 'Sálvame' recibía la visita de Lara Álvarez y Gianmarco Onestini para hablar de la última hora de lo ocurrido en 'La casa de los secretos', que pasa por la entrada de Adara, expareja del italiano. Jorge Javier les recibía y nada más entrar les anunciaba que Belén Esteban le había dicho que ella se prestaba una semana para entrar en la casa.

Ante la propuesta, Lara respondía con contundencia expresando su emoción, "¡Las puertas de ‘Secret Story’ están abiertas para ti siempre que quieras!", unas palabras que le dedicaba al presentador, que ante la propuesta decía, "me encantaría ir y no lo descarto". Entonces Jorge Javier se dirigía a Belén y le hacía una sorprendente propuesta, "Belén ¿Quieres que entremos tú y yo una semana?". Ante la proposición, la conocida como 'princesa del pueblo' respondía afirmativamente e incluso aceptaba realizar las pruebas de la casa. En unos días podremos saber si se cumple la iniciativa de ambos y podemos verles en 'La casa de los secretos'.

La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban: “Me encantaría ir y no lo descarto” ?? #yoveosálvamehttps://t.co/fRRAMbaaFd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2021