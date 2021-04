El gesto de Ana Rosa a su llegada al Wanda para vacunarse que no pasa inadvertido: "Es la única solución"

Ana Rosa Quintana ha llegado al Wanda Metropolitano con su chaqueta de cuero y una sonrisa por lo que iba a hacer. Por fin, la reputada periodista recibía la vacuna contra la covid-19. Lo que ha sorprendido es que ha acudido a la cita con una bufanda del Atlético de Madrid, un detalle que no ha pasado inadvertido para un ciudadano que se ha acercado a ella. Además, también han hablado sobre los planes de vacunación del Ejecutivo.

Los espectadores han podido presenciar cómo la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' recibía la vacuna. Mientras caminaba para dirigirse al lugar asignado, Quintana aseguraba lo siguiente y lanzaba un llamamiento a la ciudadanía: "No tengo ningún miedo, me parece que soy una afortunada. Es más difícil que te caiga un rayo a que te salga un trombo. Estoy muy feliz, la vacuna es la única solución".

"Soy una afortunada", Ana Rosa recibe la vacuna en directo con la bufanda del Atleti: "No me he enterado, ha sido muy rápido" #AR16Ahttps://t.co/V99TGrH05G — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 16, 2021

Un día que Ana Rosa Quintana ha vivido con muchísima ilusión por todo lo que ello supone. Tras muchísimas horas de información, ella se convertía en la protagonista de la noticia y recibía la vacuna de AstraZeneca como una ciudadana más.

En numerosas ocasiones, y antes de que llegase este momento, la presentadora de Mediaset siempre ha defendido en su programa la vacuna que ha recibido y hacía el llamamiento que ha trasladado hasta hoy: "Me parece absurdo no ir a vacunarse. Si me mandan el mensaje me levanto de aquí y me voy a vacunarse, no voy a cambiar de cita ni nada de nada".

El halago de Ana Rosa a la enfermera que la vacunaba: "¡Qué bien lo haces!"

Un minuto y medio de cola. Solamente eso ha tenido que esperar la presentadora. Ana Rosa se sentó en su silla, habló con la enfermera y, en un instante, recibió su primera dosis: "¡Ya está! ¡Si no me he enterado!".

Visiblemente sorprendida, la periodista agradece el trabajo de la enfermera por su efectividad al poner la dosis y, feliz, recorrió su bufanda del Atleti por el interior de las gradas del Wanda Metropolitano: "No hay derecho que no haya vacunas para ponerlas en un sitio tan grande como este. Lo importante es vacunarse, todo el mundo tiene que vacunarse, es el único modo de salir adelante, que nos den vacunas por favor", aseguraba.