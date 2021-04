Jorge Javier corta en seco a Carlota Corredera en Sálvame y le hace disculparse en directo: "Perdóname Jorge"

El presentador habitual de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ha cortado en seco a su compañera Carlota Corredera después de que esta cometiera un error que Jorge no le ha sido capaz de perdonar en directo.

Una reacción que Jorge ha tenido el mismo día que su programa pierde una hora de emisión. Y es que, Telecinco ha decidido eliminar de manera definitiva de la parrilla televisiva 'Sálvame Tomate', que se desarrolla habitualmente de 20:00 a 21:00 para colocar 'El precio justo' en su sustitución. Algo que pretende servir para luchar contra 'Pasapalabra' durante esta franja horaria.

Una de las concursantes de 'Supervivientes', el principal motivo

La polémica ha llegado después de que el programa dedicase este viernes minutos al testimonio de Roberto Liaño, quien ha asegurado haber tenido una relación sentimental con Sylvia Pantoja, una de las aspirantes a llevarse el premio de ‘Supervivientes 2021’. Como viene siendo habitual en estos casos, Liaño ha acudido al programa de Telecinco para contar todos los entresijos de su relación.

Sin embargo, la anécdota no ha nacido solamente por este hecho. Y es que Liaño ha enseñado por primera vez mensajes de la aspirante a ganar 'Supervivientes' contra Jorge Javier Vázquez, presentador del reality.

El encontronazo entre Jorge Javier y Carlota Corredera

Este último hecho ha sido la excusa suficiente como para que la presentadora del programa, Carlota Corredera, haya aprovechado para llamar a Jorge Javier Vázquez y saber su opinión al respecto sobre lo que había contado Liaño sobre los mensajes de Pantoja sobre su persona.

.@rbenitooficial se muestra muy crítica con Rocío Carrasco y @carlotallauger le recuerda lo que decía de Rocío Flores: "Sé en qué términos hablabas" https://t.co/jnEF05FUnn — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2021

La sorpresa para todos ha sido que a Jorge Javier no le ha gustado ni un pelo que le llamen, ya que cuando no trabaja en Fuencarral, el presentador aprovecha para descansar: “¿Te pillamos mal, Jorge?”, le preguntaba Carlota. “Pues sí. Me pilláis mal. Llamad en 3 minutos”, respondía Jorge Javier, con tono seco. “Es solo para saber tu opinión sobre las declaraciones de Sylvia Pantoja sobre ti”, argumentaba Corredera. “No, no, no. Me da igual. Estoy desconectando”, trataba de zanjar el presentador.

“Vale, vale. Perdóname, Jorge”, le espetaba avergonzada Carlota. “No lo sé. Adiós”, terminaba diciendo Jorge, a la vez que cortaba la llamada, lo que le ha dejado en shock a la presentadora.

