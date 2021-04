De Carmen Alcayde a Sandra Barneda: los colaboradores que no volverán a 'El Programa de Ana Rosa'

'El programa de Ana Rosa' lleva en emisión 17 temporadas, desde 2005. Es por esto por lo que han pasado varios colaboradores por su plató para dar su opiniones sobre los temas presentados por Ana Rosa Quintana. Todos ellos eran fichados para analizar todos los temas de actualidad, ya fueran política o crónica social.

La única comunicadora que lleva fija desde el debut del espacio en Telecinco es Ana Rosa Quintana, quien se encuentra al frente el espacio desde hace 16 años. Por este motivo, la periodista ha compartido mesa con muchos colaboradores y ha tenido de compañeros de trabajo a numerosas personalidades de diferentes ámbitos. Algunos de ellos han vuelto de manera esporádica o para ser entrevistados, mientras que algunos no volverán a pisar el plató.

Màxim Huerta

Màxim Huerta se convirtió en un rostro habitual de 'El Programa de Ana Rosa', dado que formó parte del equipo del programa durante diez años, desde 2005 a 2015. Fue por esto por lo que la presentadora le tiene mucho cariño y se le hizo muy dura su despedida. Cuando llegó al espacio de Telecinco, Huertas ya había pasado por diversas cadena y se encontraba desarrollando su carrera como escritor.

Sin embargo, nunca había estado tantos años en un espacio. El escritor formaba parte de los tertulianos de la sección dedicada a la crónica social. Aunque siempre se mostró muy contento con su trabajo, en 2015, decidió abandonar Telecinco para trasladarse a TVE y convertirse en presentador de 'Destinos de película' (2016) y 'A partir de Hoy' (2019- 2020). Actualmente, está al frente de 'Bona vesprada' en À Punt.

Una decisión que frenó su carrera como presentador fue cuando, en 2018, se convirtió en Ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, se destapó unos problemas con Hacienda y se vio obligado a dimitir tras siete días en el cargo. Esta decisión le llevó de nuevo al plató de Telecinco para hablar de ello. Pero, a día de hoy, no podría volver como colaborador al programa al desvincularse de Mediaset.



Marta López

Marta López es un rostro habitual de Telecinco, principalmente por ser colaboradora de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía', aunque, actualmente, también es participante de 'Supervivientes 2021'. Como otros de sus compañeros, su paso trayectoria como comunicadora comenzó en el espacio presentado por Ana Rosa, donde colaboraba a diario. López participó en las tertulias del espacio entre 2010 y 2011.

La superviviente se convirtió en un personaje conocido de Mediaset gracias a su participación en la segunda edición de 'Gran Hermano', aunque fue la primera en ser expulsada. Sin embargo, su personalidad hizo que se quedase fija en la cadena y también participó en 'Gran Hermano VIP' y de 'GH: El Reencuentro'. Esto es lo que le llevó a trabajar junto a Ana Rosa y a dar el gran salto al lado de Jorge Javier Vázquez. Actualmente, se ha convertido en alguien habitual en los espacios del corazón, por lo que no se plantea volver a las mañanas.

Carmen Alcayde

Carmen Alcayde fue durante muchos años uno de los personajes más conocidos de Telecinco al presentar, junto a Jorge Javier vázquez, 'Aquí hay tomate'. Sin embargo, cuando el espacio se canceló, su presencia en la cadena comenzó a pasar desapercibida. Por este motivo, su fama fue perdiendo peso en televisión y fue apareciendo en otros espacios de manera esporádica.

Fue entonces cuando se convirtió en colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' durante cinco años, desde 2011 2016. Su etapa junto a Ana Rosa terminó y fue rotando por otros formatos de Mediaset: 'La noche en Paz' (2013 – 2015) o 'Hable con ellas' (2016). Fue pasando por diferentes cadenas hasta volver a encontrar su sitio, esta vez, en Atresmedia. Actualmente, es colaboradora de 'Zapeando' en laSexta. Su contrato con Atresmedia es lo que impide que Alcayde pueda regresar a 'El Programa de Ana Rosa'.

María Patiño

María Patiño siempre ha estado ligada a la prensa del corazón. De la misma manera, es uno de los personajes más populares de Telecinco. Aunque dio sus primeros pasos en Canal Sur, rápidamente, pasó a colaborar en su primer espacio de prensa rosa en Antena 3, '¿Dónde estás corazón?' junto a Jaime Cantizano, donde comenzó a hacerse famosa.

En 2011 dio el salto que cambiaría su vida y se incorporó al equipo de 'El Programa de Ana Rosa' como colaboradora. Según pasaron los años, compaginó este trabajo con 'Sálvame' hasta que abandonó a la reina de las mañanas en 2015. Desde entonces, se encuentra junto a Jorge Javier Vázquez y ha llegado a ser su presentadora sustituta en alguna ocasión. Su presencia es tan importante en la cadena que, incluso, se ha hecho con su propio programa los fines de semana: 'Socialité'. Deposita todas sus energías en estos dos espacios, por lo que es muy difícil que vuelva al espacio matinal.

Belén Esteban

Belén Esteban comenzó a darse a conocer como una celebrity a raíz de su relación con Jesulín de Ubrique. Sin embargo, sus intervenciones llamaron tanto la atención que pasó a ser una colaboradora habitual de la cadena y uno de los rostros más populares. En 2004 llegó a Antena 3 pero, rápidamente, dio el salto a Mediaset. Ya lleva casi dos décadas en Telecinco, por lo que ha pasado por diferentes espacios. En 'El Programa de Ana Rosa' trabajó como colaboradora entre 2005 y 2009.

A raíz de esto, también ha prticipado en diferentes realities de Telecinco como 'Gran Hermano'. Asimismo, es una colaboradora fija de 'Sálvame', donde lleva trabajando junto a jorge Javier desde 2009. Dado que se ha convertido en una persona imprescindible para los espacios del corazón, lo más seguro es que la cadena no sea partidaria de su regreso junto a Ana Rosa.

Nagore Robles

Nagore Robles se dio a conocer en el universo Mediaset gracias a su participación en 'Gran Hermano 11'. Su forma de ser ante la pantalla llamó tanto la atención que, desde entonces, ha sido una colaboradora habitual en varios espacios de Telecinco. La comunicadora estuvo varios años en 'El Programa de Ana Rosa', desde 2012.

No obstamte, su marcha fue una decisión de la propia cadena, ya que Nagore fue fichada para opinar en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', lo que le convirtió en un icono de la cadena. Este espacio fue cancelado hace poco, por lo que, actualmente, sigue de colaboradora de los debates de algunos relities como 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'.

Sandra Barneda

Actualmente, Sandra Barneda es una de las presentadora más conocidas de Telecinco. Sin embargo, comenzó en la cadena como colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa'. En 2013, 2014 y 2015 se convirtió en la presentadora sustituta y fue la encargada de ponerse al frente del espacio durante el verano, puesto que compartía con Joaquín Prat.

Aunque anteriormente pasó por diferentes cadena, desde entonces, se encuentra ligada a Mediaset. Barneda ya ha presentador varios formatos y, a día de hoy, es la presentadora estrena de 'La isla de las tentaciones' y su propio debate. Dado su éxito como presentadora, es probable que continúe dando voz a los realities de la cadena y no vuelva a colaborar con Ana Rosa.

Antonio Maestre

En el último año, Antonio Maestre se había convertido en un colaborador habitual de la mesa política del programa presentado por Quintana. Fue un tertuliano muy llamativo, ya que siempre protagonizaba alguna plémica y era muy criticado por los espectadores, además de que siempre protagonizaba alguna bronca con sus compañeros.

Sin embargo, en 2020, el periodista comunicó que no volvería a trabajar en el programa de Telecinco como decisión de la propia cadena. "Acabo de hablar con producción del programa de Ana Rosa Quintana y ya no colaboraré más en su programa. Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto. Me voy a caminar y después explicaré algunas claves", aseguró Maestre.

"Voy a narrar lo que ha pasado. Solo hechos. El 11 de marzo fue el último día que fui al programa. Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre Ana Rosa salió al quite a defenderla", comenzaba explicando el periodista. "Me convocaron para ir el jueves 26 de marzo. En 'El programa de Ana Rosa' te suelen avisar la semana de antes", agregó.

"El día 24 de marzo publiqué en laSexta la noticia de que Isabel Díaz Ayuso mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía. Al día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era un bulo que estaba cerrada pero que la abría automáticamente. El miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11:48 de producción del programa de Ana Rosa diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más", continuaba narrando.

"No he vuelto a tener noticias hasta el día de hoy en el que tras ver el monólogo de Ana Rosa citando a Orwell, no sabemos si lo ha leído", escribía dejando un recado a la veterana presentadora de Telecinco. "Escribo a producción del programa para que me aclaren la situación de mi contrato. Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo", confesaba.

A continuación, Maestre desveló que él mismo fue quien decidió terminar con su continuidad en el programa, dejando un recado a la dirección y también a Javier Negre: "Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada. Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir".

Finalmente terminaba agradeciendo a todos los trabajadores del programa, y denunciando a la dirección del programa de censurarle y de guardar "aparente pluralidad": "Agradecer a producción del programa de Ana Rosa su trato, y a los trabajadores más aún. Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama. Seguiré haciendo mi trabajo en los medios que me permiten ejercerlo con libertad. Porque los hay".

Ante sus acusaciones, la productora aseguró que no eran ciertas y que siempre "rotación de colaboradores". En este caso, la relación entre el colaborador y el programa terminó de malas maneras, por lo que es prácticamente imposible que él regrese a formar parte de la mesa de tertulianos para analizar la situación política.