Jorge Brazález admite a Roberto Leal por qué se ha emocionado en 'El Desafío': "Me ha pasado una cosa curiosa"

El nuevo programa de Antena 3, ‘El Desafío’ está dando mucho de qué hablar, y la participación del exfutbolista Jorge Brazález mucho más. Y es que el nuevo proyecto de la cadena ha llegado pisando fuerte y ha conseguido llamar la atención de toda la audiencia, la cual se mantiene enganchada y sin aliento cada viernes por la noche.

En un formato en el que un grupo de famosos deberán realizar varios retos que el programa les va poniendo semanalmente y competir entre ellos para ganar un premio en metálico que se donará a una ONG, el programa presentado por Roberto Leal nos trae con cada programa momentos impactantes.

El último de la mano de Jorge Brazález, que se alza ganador del cuarto programa de Antena 3 pero no sin antes haber pasado por uno de los retos más peligrosos de su vida.

Jorge Brazález en su reto más peligroso

En esta cuarta entrega de ‘El Desafío’ hemos vivido momentos de mucha tensión. El responsable de dejarnos sin aliento y con verdadero miedo ha sido Jorge Brazález que, en su reto más impactante y peligroso, ha tenido que pasar por cinco puertas envuelto en llamas. Un desafío peligroso, importante y que ha impactado mucho en la audiencia. Y es que ha sorprendido ver la peligrosidad a la que se ha arriesgado el joven chef en el programa. Con especialistas cerca de él preparados para lo que fuera, Jorge se vestía por completo y se cubría con un traje prendido de llamas y se dispuso a atravesar cinco pantallas a modo de puertas. Los especialistas insistieron mucho en que aguantase la respiración mientras realizaba el reto puesto que si inhalaba el humo podría morir a causa de ello.

"Me ha pasado una cosa un poco curiosa: me he emocionado al final por la pose del arquero y acordarme del mundo del fútbol", comentaba Brazález ilusionado tras superar el reto de la noche y el más peligroso de toda su carrera. “Es increíble poder estar haciendo cosas así cada semana. Estoy muy agradecido y emocionado”, añadía el granadino. Por supuesto, la hazaña tuvo su recompensa y Jorge consiguió llevarse el triunfo de ganar el cuarto programa de ‘El Desafío’.

Ana Peleteiro asustada con el desafío de apnea

Otro de los concursantes que más han llamado la atención ha sido la atleta Ana Peleteiro quien, en su reto de apnea, ha confesado haber pasado “realmente por mucho miedo''. Y es que la joven prefiere la tierra antes que el mar.

Carlos Lopez Alvarez

Ana se ha enfrentado a la prueba estrella del programa de Antena 3 confesando en los entrenamientos “que es más de tierra que de agua”. A pesar de esto, la atleta se ha sumergido durante más de dos minutos en agua y, aunque no lo ha pasado del todo bien dentro, sí que asegura encontrarse satisfecha con el resultado.

“He cogido el aire mal al principio y he tenido mucho más tiempo de sufrimiento que el que debería”, comentaba la atleta. “Tal vez dentro no estoy tan cómoda, pero el sentimiento que tengo después de hacer apnea es super positivo para mi trabajo. Así que… quién sabe… tal vez repita algún día. He trabajado mucho y he llorado mucho. Estoy muy contenta”, aseguraba.