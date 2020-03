Jorge Brazález pide perdón tras la rajada sobre pagar a sus trabajadores: "Siento haber sido tan ignorante"

La crisis que está provocando el coronavirus en España es una crisis de proporciones desconocidas hasta el momento, por lo menos para toda esa generación que no vivió la Guerra Civil. Una crisis que nos ha encerrado en casa y que no deja de hacer estragos en todos los ámbitos que el ser humano abarca.

Como representación del ser humano, uno de los ámbitos más afectados por esta crisis es el de la economía. Las bolsas se desploman cada día que pasa con el miedo de los inversores al COVID-19, los negocios de mucha gente cerrados por el Estado de Alarma, así como muchas empresas que han tenido que echar el cierre por decreto y por proteger la salud de sus empleados y de sus clientes.

Esta situación, que ya trae ecos de recesión, ha provocado que muchos empresarios hayan tenido que mandar a sus trabajadores a sus casas mientras estos siguen pagando el sueldo de sus trabajadores y las cuotas que la Seguridad Social exige en estos casos. Los hay quienes ante esta situación han decidido tomar la decisión de realizar un ERTE, para salvar las finanzas de su empresa. Aquí te explicamos más sobre qué es un ERTE y cómo funciona.

En el primer caso, en quien mantiene pagando a sus empleados a pesar del cese de la actividad se encuentra Jorge Brazález, quien en su día se hiciese con el título del MasterChef. El exfutbolista tiene un restaurante, un proyecto personal, en Ibiza, que ha tenido que echar el cierre, lo que provocó unas desafortunadas palabras de Jorge en redes sociales que lo pusieron en el centro de las críticas.

Roto Ibiza es el proyecto de Jorge Brazález que ha tenido que echar el cierre por el COVID-19

El comentario de Jorge Brazález que desató todas las críticas

Jorge ha tenido que mandar a su casa a todos sus trabajadores y ha tenido que cerrar su restaurante Roto Ibiza, algo que al parecer no le ha sentado del todo bien al ganador de MasterChef que se mostraba en redes sociales muy crítico con la decisión de seguir pagando las cuotas a la Seguridad Social a pesar de no recibir ningún ingreso enconómico tras el cese de actividad. "Tú me estás diciendo que el trabajador tiene que estar así en la casa parado, quieto, cobrando... ¿Y los empresarios tienen que estar en la casa, parados, pero pagando a los trabajadores? ¿Eso cómo va a ser?", decía en un tono indignado.

Las críticas no tardaban en llegar y convertir en un fenómeno viral estas declaraciones. Algunas de las críticas a Jorge iban por el camino de decir; "Este es el que nos salvará a todos del coronavirus, estoy seguro”, "no le deseo ningún mal pero ojalá se pille el coronavirus y se quede más tonto de lo que es", y demás comentarios que salen fuera de la educación.

El arrepentimiento del chef que al final llega

Tras varios días en el ojo del huracán, finalmente, Jorge Brazález, ha salido a pedir disculpas en un vídeo que ha publicado en su propia cuenta de Instagram. En él, podemos ver al chef con cabeza cabizbaja con expresión de arrepentimiento: "Pido perdón por el comentario tan desagradable y tan desafortunado del otro día", comenzaba su vídeo de arrepentimiento.

"Siento haber sido tan ignorante a nivel político. Para nada era mi intención. Esa versión mía está lejos de los valores que me han inculcado mis padres trabajadores. El primer perdón que quiero pedir es a mis compañeros de Roto. No me pega haberme expresado de esa manera. Lo lamento mucho, no era mi intención", decía en tono triste y queriendo zanjar todo tipo de polémica.

