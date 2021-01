Roberto Leal: "'El desafío' no solo es un reto físico, sino también mental"

Silvia García Herráez

Este viernes Roberto Leal se pone a los mandos de "El desafío", en Antena 3, que supone su regreso al "prime time" tras dejar "Operación Triunfo" y saltar a "Pasapalabra". Ocho concursantes famosos pondrán a prueba sus habilidades con retos en los que "hay que aguantar la presión", afirma el presentador a EFE.

Agatha Ruiz de la Prada, Jorge Brazález, Kira Miró, David Bustamante, Gemma Mengual, Jorge Sanz, Ana Peleteiro y Pablo Puyol se someterán cada semana a difíciles pruebas para las que tendrán que entrenar durante la semana. Después, será el jurado (formado por Tamara Falcó, Santiago Segura y Juan del Val) del programa el encargado de puntuar el desempeño de cada famoso.

"'El desafío' no solo es un reto físico, sino también mental, hay que aguantar mucha presión, tanto de la propia persona que se pone metas para irse superando en cada programa como para intentar superar a los demás concursantes y sorprender bien al jurado", apunta el presentador.

De ahí que algunos de los concursantes hayan tenido discrepancias con el jurado. La más sonada ha sido la de Agatha Ruiz de la Prada, que estuvo cerca de abandonar el programa debido a las numerosas "broncas" que tuvo con los jueces: "Decía que se iba y se iba, hubo un momento en el que ya no contábamos con ella, pero al final decidió continuar", declara.

"También es verdad que no solo le ha pasado a ella, sino al resto de los concursantes también. Son pruebas, algunas muy difíciles, en las que llevas entrenando toda una semana. Llega el viernes y te enfrentas de una manera muy valiente al reto y que te digan que 'no has estado a la altura' pues hace que haya varios choques, comentarios raros y enganchadas", añade.

"El desafío", en palabras de Leal es "espectáculo grandísimo. La televisión hacía tiempo que no montaba un show de este calibre, con pruebas a lo grande y en un plató aún más grande".

Los ocho famosos se enfrentarán a pruebas que "jamás" se han visto como quemas a lo bonzo, conducción de coches en equilibro sobre 300 botellines de cerveza sin que se rompa ninguno, apnea, tiro con arco o conducción de una excavadora gigante.

"Sin duda, muchas de estas pruebas serán retos que los famosos jamás hubieran imaginado llevar a cabo", señala, y los espectadores se van a divertir, pero también van a empatizar con los concursantes con un nudo en el estómago viéndose incapaces de realizar el reto. Son concursantes de mundos muy diferentes que gestionarán emociones de forma distinta".

Esta competición no sólo consiste en quedar primero, sino en demostrar la capacidad de superación personal de cada participante. Para ello, cada semana habrá un ránking de puntos que irá cambiando de posición según la valoración del jurado y de si los concursantes consiguen o no superar la prueba. El ganador de cada noche se lleva 6.000 euros para la ONG que haya elegido previamente.

Además, cada entrega del programa contará con invitados famosos que tendrán que hacer frente a pruebas de muy alto nivel para las que se han estado preparando. El primero de ellos será el productor del programa, Pablo Motos.

"Le llamamos un poco 'El Rey del desafío' porque está acostumbrado a retos del tal calibre. Pero cuando él viene al programa que ellos mismos han parido a enfrentarse a una prueba que se ha autoimpuesto en plan broma, yo creo que se metió en un lío muy potente", cuenta entre risas el presentador.

Para Leal, volver al formato de horario de máxima audiencia tras el cambio de TVE a la cadena privada y de programa también supone "un reto, pero bonito": "Me lo he pasado muy bien porque ha sido la vuelta al prime time en un programa en el que me he encontrado muy cómodo. Además, es un formato que tiene ritmo, no es plano, parece que está hecho en directo aunque esté grabado y eso es lo que me gusta a mí", confiesa.

Tanto se ha implicado el presentador sevillano con el programa que, siempre que podía, se prestaba a hacer los retos, hasta que de uno salió lesionado de la rodilla: "Me enfrentaron a Arturo Valls y me dijo que como era el nuevo en Antena 3, me iba a poner en mi sitio. Yo le dije que 'eso lo tenía que demostrar de alguna manera' y, al final, me costó una lesión de rodilla de una semana", confirma entre risas.