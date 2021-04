Jordi Évole aclara si sigue siendo amigo de Miguel Bosé tras las acusaciones de maltrato en La Sexta

Desde que estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa de laSexta no ha dejado de sorprender a sus seguidores con las entrevistas, ya que están consiguiendo invitados que han rechazado al resto de medios. Jordi Évole revolucionó a los espectadores al cerrar una entrevista con José María Aznar, dado que era la primera entrevista que el político daba a la cadena. De la misma manera, el pasado domingo, emitió su conversación con Miguel Bosé, quien no daba ninguna entrevista a la televisión española desde hace "cinco o seis años".

"Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes".

A raíz de esto, el presentador quiso abrir un debate sobre el coronavirus, pero contando con la presencia de un científico, con quien pretendía contactar por videollamada. Ante su propuesta, Bosé se negó rotundamente a participar: "No. Has dicho que no íbamos a hablar nada científico. Esto es feo lo que estás haciendo", le reprochó el entrevistado. "No soy un profesional. Yo hablo con la ciudadanía. No voy a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes", señaló.

Como consecuencia, Évole cedió y guardó el portátil de nuevo, demostrando así que no iba a llamar a nadie. "Está muy bien que digas esto porque te colocas en el lugar que tienes que colocarte", le alabó el periodista por sus palabras. "Puedo hablar con expertos de mi campo, de la música, porque sí tengo conocimiento suficiente", reconoció tras acepar su cumplido.

Las acusaciones de Bosé

No obstante, aunque el presentador cedió, Bosé ha vuelto a denunciar este momento. En una entrevista para Tevecat, el artista ha señalado que hay ciertos aspectos sobre los que no está nada contento con Évole: "El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto".

"Me esperaba que no hubiese tanta trampa. Porque, además, luego no es solo lo que está en la entrevista, sino lo que uno puede llegar a editar y cómo lo edita. Hubo dos o tres momentos que fueron feos. A lfinal, feos para él, para mí. Él se delató como un tipo que tenía que defender una postura y que, a lo largo de la entrevista, la fue perdiendo", aseguró el cantante.

Dado el revuelo causado por las acusaciones del cantante, Jordi Évole le ha respondido en 'Espejo Público'. "Ha tenido tal repercusión la entrevista de Miguel Bosé que hasta te has tenido que defender que había que dar cabida a un negacionista en prime time en televisión", ha comenzado diciendo Susanna Griso este viernes. "Yo creo que todo depende del tratamiento que le des a los temas. Entonces, para mí, que Miguel Bosé pueda exponer sus planteamientos, siempre y cuando yo pueda exponer los míos, pues no hay ningún tipo de problema", ha explicado el periodista de La Sexta.

La respuesta de Jordi Évole a Miguel Bosé

"No sé, yo es que ya... Yo siempre digo que cuando entrevistamos a Otegi eramos filoetarras, cuando entrevistamos a Maduro eramos unos revolucionarios bolivarianos, cuando entrevistamos a Aznar eramos de derechas... Ahora cuando entrevistamos a Bosé somos negacionistas. Creo que se equivocan los que ven en el papel del periodista una adhesión a aquella persona que entrevista o que, por el hecho de darle voz, ya le están haciendo favor. Pero bueno, es mi punto de vista como periodista. Igual estoy equivocado", ha agregado Évole. "Yo coincido contigo. Lo difícil es ser facha e independentista en el mismo minuto. Que es lo que me pasa a veces a mí", le ha apoyado Griso.

"En cualquier caso, yo quiero dar las gracias a Miguel Bosé por habernos concedido esta entrevista, por haberse expresado cómo se expresó, por no haber rehuido a ninguna pregunta. Creo que, en cuanto a invitado, es de aquellos invitado que te hace sufrir a veces, pero también disfrutar con la conversación. Y yo creo que Miguel Bosé es un tipo que se desparrama comunicando y fue una gozada poderlo hacer, porque hacía mucho que no le veíamos y volverle a ver, incluso discrepando, yo le agradezco muchísmo el programa", reconoció el entrevistado a Griso.

Asimismo, la conductora del espacio de Antena 3 ha puesto sobre la mesa las llamativas acusaciones de Bosé contra Évole: "¿Qué pasó ahí, Jordi? Porque, luego, él ha confesado que no le gustó la edición, que le tendiste una trampa...". "No quiero entrar a polemizar con Miguel. La entrevista la hicimos como hemos hecho todas las entrevistas que hacemos. Evidentemente, hay una edición, pero te puedo garantizar que si ves los brutos, las opiniones de Miguel Bosé no están para nada tergiversadas. No lo hemos hecho nunca y muchos menos lo íbamos a hacer con Miguel Bosé", ha aclarado el presentador de 'Lo de Évole'.

"En ese momento, yo le plantee escuchar a un científico, no debatir, simplemente esuchar lo que opinaba la ciencia al respecto y él, en ese momento... Lo hablamos después de la entrevista y le dije: 'Yo creo que es un momento que te va muy bien porque, realmente, creo que es un momento en el que te pones en el lugar que te tienes que poner. El de decir que no eres un profesional de esto. Tengo opnión, pero no soy un profesional de esto. Por lo tanto, no voy a debatir con un científico'", ha confesado el periodista.

"Yo se que a él no le ha gustado esta parte, pero también me dijo en el último momento: 'Jordi, haz lo que quieras. Si lo quieres poner, ponlo'. Y lo acabamos poniendo porque pensamos que le vemos en el lugar que le toca. Y todos vamos a respetar sus opiniones, pero intentar tener un conocimiento científico... Pues yo creo que eso le corresponde a los profesionales", ha revelado Évole, dejando claro que, en su momento, Bosé se mostró contento con la entrevista y le dio su consentimiento. "Una vez dicho esto, no quiero entrar en ninguna polémica con Miguel Bosé sobre el programa", concluyó Évole.