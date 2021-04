Miguel Bosé frena a Évole y se niega a hablar con un invitado en La Sexta: "Es feo lo que estás haciendo"

Desde que estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa de laSexta no ha dejado de sorprender a sus seguidores con las entrevistas, ya que están consiguiendo invitados que han rechazado al resto de medios. Jordi Évole revolucionó a los espectadores al cerrar una entrevista con José María Aznar, dado que era la primera entrevista que el político daba a la cadena. De la misma manera, el pasado domingo, emitió su conversación con Miguel Bosé, quien no daba ninguna entrevista a la televisión española desde hace "cinco o seis años".

Su invitado lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

En la segunda entrega de la entrevista de Bosé, Jordi Évole mostró su faceta 'Bosé'. "Miguel y Bosé son dos personas distintas y se detestan. Miguel es la tierra de Bosé y siempre gana Miguel pero Bosé es el que se lleva la fama, es el que gana dinero para mantener a Miguel. Bosé es el público y Miguel, el privado", dijo el propio entrevistado.

El comunicador, además de preguntarle por su vida privada, no dudó en interesarse por su posición ante la pandemia. "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes".

Ante esto, el conductor del espacio de La Sexta declaró que ninguno de los dos estaba en situación de opinar sobre ciencia al no ser expertos. "Yo sí", le contradecía el cantante, entre risas. "Estoy más acreditado que tú para hablar de ciencia, me ha tocado más directamente y lo he abordado más en profundidad", insistía Bosé, dejando muy sorprendido al presentador.

A raíz de esto, el presentador quiso abrir un debate sobre el coronavirus, pero contando con la presencia de un científico, con quien pretendía contactar por videollamada. Ante su propuesta, Bosé se negó rotundamente a participar: "No. Has dicho que no íbamos a hablar nada científico. Esto es feo lo que estás haciendo", le reprochó el entrevistado. "No soy un profesional. Yo hablo con la ciudadanía. No voy a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes", señaló.

Como consecuencia, Évole cedió y guardó el portátil de nuevo, demostrando así que no iba a llamar a nadie. "Está muy bien que digas esto porque te colocas en el lugar que tienes que colocarte", le alabó el periodista por sus palabras. "Puedo hablar con expertos de mi campo, de la música, porque sí tengo conocimiento suficiente", reconoció tras acepar su cumplido.

Asimismo, recordó todas las críticas negativas que recibió tras manifestar su opinión negacionista: "Sufrí un bullying en el que no hubo diálogo, ni propuestas, ni debates. Esos trolls son mercenarios. Tengo acceso a los millones de documentos que tiene cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa de la que van a caer uno detrás de otro".

Otro de los momentos que más sorprendió a los espectadores fue cuando, a pesar de reconocer que no ha usado gel hidroalcohólico, que no se ha hecho ninguna PCR y que abraza a sus seres queridos sin problema, Évole desveló todas las medidas sanitarias de seguridad que le había pedido el equipo de Bosé para poder realizar la entrevista.

"Nos habéis pedido mascarilla, PCR, lugar ventilado... vamos, más cosas que las que nos pidió el equipo de Fernando Simón, que me parece bien, pero me extraña", se sinceró el presentador. "Pero yo no soy mi equipo, soy el jefe", se justificó el cantante. "Pues con más razón", señaló el comunicador muy confuso. "Si querías meter una pulla ya la has metido", afirmó Bosé, aparentemente molesto.