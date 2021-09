Joaquín Prat, impactado por la respuesta de un vecino de La Palma tras desalojar su casa: "No soy de llorar"

Joaquín Prat se ha puesto al frente de 'Cuatro al día' como cada tarde, centrando gran parte del programa en la situación que vive la isla de La Palma ante la erupción del volcán Cumbre Vieja. Un equipo del programa se ha desplazado hasta la isla y ha hablado con un vecino que ha tenido que ser desalojado, cuyo testimonio ha dejado realmente impactado al presentador de Cuatro.

Joaquín Prat se ha convertido en uno de los presentadores de referencia gracias a su programa 'Cuatro al día'. El comunicador hace gala de su profesionalidad día a día, y durante su espacio tiene también tiempo para regalar a la audiencia reflexiones más personales que no suelen pasar inadvertidas.





Una de las últimas tuvo lugar hace unos días en relación a su aspecto físico. En el programa comentaron el video de la influencer Madame de Rosa, que denunció a través de su perfil de Instagram los comentarios recibidos sobre su delgadez. Prat aprovechó la tertulia para revelar que en las últimas semanas le han dicho que "está muy delgado", unas palabras que han afectado al presentador, que apuntaba que la sinceridad está sobrevalorada.

'Cuatro al día' recoge el duro testimonio de un vecino desalojado en La Palma

'Cuatro al día' ha enviado a un equipo del programa a la isla de La Palma para cubrir, lo más cerca posible de la noticia, la erupción del volcán Cumbre Vieja. La situación en la isla ha obligado a desalojar a miles de vecinos, debido al peligro de que la lava arrase con sus viviendas, algo que ya ha ocurrido con más de un centenar. El reportero de Cuatro, Alejandro Rodríguez, ha estado este martes en la evacuación de una vivienda, junto al equipo de bomberos y al propietario de la casa, que se ha visto obligado a sacar sus cosas en tiempo récord y a dejar atrás su hogar, que es muy probable que sea sepultado por la lava.





El vecino afirmaba que la lava "está encima" de su casa y que "seguro que llega". "Es la naturaleza, la madre de todos, todos entramos por el aro, queramos o no queramos", eran sus duras palabras, que decía mientras terminaba de sacar lo que podía de su hogar. "Yo no soy de los de llorar, no soy de estar todo el día llorando, he pasado mucho trabajo en esta vida", afirmaba y contaba también que llevaba más de 40 años viviendo allí.

Un testimonio estremecedor, que recogía Joaquín Prat y ante el que decía, "despedirse de una casa en apenas 20 minutos, sacar todo lo que puedes sacar, sabiendo que nunca vas a regresar ahí. Que duro", con la voz temblorosa, y sientiendo de verdad, la dureza de los hechos para todos los vecinos que están viendo sus casas sepultadas por las lenguas de lava. "Son historias reales con las que hay que convivir estos días", cerraba el reportero.