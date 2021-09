Joaquín Prat se rompe tras conocer la verdad sobre el caso de Malasaña: "Te lo digo de verdad"

Joaquín Prat ha vuelto al plató de 'Cuatro al día' con su habitual carácter y sinceridad. El periodista, que acostumbra a dar su opinión de los distintos temas de actualidad ha hecho lo propio con el tema central del día, que es la falsa agresión homófoba del madrileño barrio de Malasaña. El comunicador no se ha cortado al opinar sobre el tema, expresando como se ha sentido ante la evolución de la noticia.

Multitud de figuras públicas se han pronunciado en los últimos días con motivo de la supuesta agresión homófoba que habría tenido lugar en Madrid y que este miércoles, la propia víctima ha asegurado ser mentira. El pasado domingo, un joven de 20 años denunciaba que un grupo de ocho encapuchados le grabaron con un cuchillo la palabra "maricón" en el glúteo. Sin embargo, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona no captaron el momento, ni se había conseguido localizar a ningún testigo.

Este miércoles, los investigadores se han personado en casa del joven, que ha terminado por reconocer que las heridas sufridas habían sido consentidas, teniendo lugar mientras mantenía relaciones sexuales con otra persona. Ha justificado la denuncia asegurando que quería ocultar a su pareja que mantenía relaciones con otros hombres.

Su primera versión movilizó a multitud de personalidades, entre las que se encuentra el presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez. El comunicador aprovechó su vuelta a los platós de 'Sálvame' para dar un discurso reivindicativo en el que acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de acabar con la "libertad" en la región. Sin embargo, la presidenta ha aprovechado la nueva versión del chico para dejar un mensaje en sus redes hacia el presentador. "Ni grupos de homófobos, ni terroristas mandando balas y navajas, ni grupos de expertos. La izquierda se va al abismo", decía a través de Twitter.





Joaquín Prat reconoce en 'Cuatro al día' como se ha sentido con el giro en el caso del joven de Malasaña

Joaquín Prat también ha aprovechado su programa, pero en su caso no ha tenido palabras de reivindicación, sino que ha expresado como se ha sentido al conocer el giro en los acontecimientos. "Como todos sabéis la labor de un periodista es contrastar las informaciones", arrancaba diciendo. "La denuncia existía desde el primer momento, concretamente desde el lunes en la comisaría centro, también existía ese parte de lesiones, existen esas lesiones. A partir de ahí, ante la gravedad de lo que denuncia el chico se inician las pesquisas de la Policía Nacional, que la Policía no está para esto", eran sus palabras.

En ese momento, con el plató en silencio, Prat se sinceraba con los espectadores y con sus compañeros: "cuando me ha contado esto Alfonso me he sentido como periodista como un auténtico gilipollas, te lo digo de verdad", decía el presentador con visible cara de decepción y frustración.

Joaquín Prat reacciona al conocerse que la agresión homófoba de Malasaña es falsa #CuatroAlDía8Shttps://t.co/NJEzVK8VYE — Cuatro al día (@cuatroaldia) September 8, 2021