Joaquín Prat corta a Ana Rosa Quintana en pleno directo y le da un toque de atención: "La dueña eres tú"

Este martes, tras informar de todos los sucesos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación de la pandemia por coronavirus y la polémica entrevista de Pedro Sánchez en TVE,Ana Rosa Quintana dio paso al 'Club Social'. Durante el espacio dedicado a la crónica social, Joaquín Prat compartió con los espectadores fragmentos de la entrevista de María Teresa Campos en EsRadio.

En el mencionado medio, la exitosa presentadora de Telecinco rompió su silencio y opinó sobre todas las declaraciones que estaba haciendo Bigote Arrocet en ‘Secret Story’ sobre su relación. Durante la convivencia, se ve como el humorista se muestra muy sincero ante las perguntas de Isabel Rábago y carga contra quien fue su pareja. En ese momento, Arrocet desmiente la versión de La Campos sobre cómo fue el proceso de su ruptura.

"Que le vaya bien o le vaya mal, que gane o lo que sea, que yo con él no tengo nada que ver, que me dejen tranquila y que él viva su vida. No estoy viendo el reality, que gane el reality o lo que coño quiera que esté haciendo…", decía entonces la presentadora de Telecinco tras ver las llamativas imágenes del reality.

Este momento ha llegado hasta el plató de 'El Programa de Ana Rosa' y han revolucionado el plató, dado que todos los colaboradores querían opinar al respecto. A raíz de esto, se formó un intenso debate entre Alessandro Lequio, Beatriz Cortázar y Cristina Tárrega. Tanto que los tertulianos hacían caso omiso a las constantes advertencias de Prat para retomar el orden de la conversación. Sin embargo, los colaboradores no dejaban de manifestar su opinión entre gritos.





"Perdón, perdón"

"Tenéis que mirar al director que está diciendo que nos tenemos que marchar", les cortaba entonces el conductor del 'Club Social', aparentemente molesto por la actitud de sus compañeros. El también presentador de 'Cuatro al día' tenía que dar por finalizado el debate para dar paso a la publicidad y sus compañeros no se lo permitían.

Cuando por fin había logrado algo de orden en el plató, Prat volvió a ser interrumpido, esta vez por Ana Rosa, quien tomaba la palabra cuando no debía. "Ah, muy bien, vale, muchas gracias", reaccionaba Prat muy irónico, muy molesto por ser interrumpido e ignorado por la presentadora principal del programa, quien tampoco hizo caso de las indicaciones de la dirección del espacio.

"Perdón, perdón", se disculpaba Quintana de inmediato, consciente de su error. "La dueña del cortijo eres tú", le soltaba entonces Prat a la presentadora, dejando muy sorprendidos a los presentes. Acto seguido, la calma volvió al plató y el presentador pudo dar paso a la pausa publicitaria.