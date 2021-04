Joaquín Prat se despacha a gusto con Iglesias tras su ataque a Ana Rosa: "No ha pisado ninguna residencia"

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat, ha querido responder a Pablo Iglesias tras sus palabras en las que ha vuelto a apuntar a Ana Rosa Quintana, a la que ha identificado como una especie de portavoz la derecha en nuestro país. Al periodista de Mediaset no le ha temblado el pulso a la hora de remarcar diferentes asuntos que han generado cierto debate en los últimos meses y que involucran de forma directa al que fuese vicepresidente del Gobierno y ahora candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid.

El político de la formación morada ha vuelto a atacar a los medios de comunicación y a algunos periodistas por "blanquear a VOX y dejarle participar en los debates", concretamente a Ana Rosa. "Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia".





La respuesta de Ana Rosa a Pablo Iglesias

Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático. Señor Iglesias usted es un fascista", ha reaccionado la periodista, aparentemente ofendida por las palabras de Iglesias. "Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra", ha aclarado. "Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas... ¡Oye, que yo no tengo 26 guardaespaldas!", le ha reprochado ella al político





La presentadora no ha dudado en volver a subrayar que en más de una ocasión ha invitado al candidato de Unidas Podemos a participar en el programa. "Tengo que decir que Pablo Iglesias fue invitado durante todos los días a este programa. No vino porque supongo que tendría la agenda ocupada. No ha venido, pero que sepan que ha sido invitado", ha revelado la presentadora. "¡Qué coño fascismo! ¡No hay fascismo en nuestro país porque el fascismo tendría que estar ilegalizado!".

El alegato de Joaquín Prat a favor de Ana Rosa Quintana

Horas después, ya por la tarde, era el turno de Joaquín Prat en 'Cuatro al día', que ha tirado de hemeroteca para valorar la gestión de Iglesias en el Gobierno y responder así a los ataques a Ana Rosa Quintana. "Todo esto parte de la afirmación de que el que debía coordinar la atención en residencias de mayores era el vicepresidente segundo del Gobierno en aquel momento. Yo quiero recordarles que el 19 de marzo comparece el ministro Illa para decir que delega en el vicepresidente segundo la coordinación de servicios sociales en las residencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Eso que pasó a llamarse cogobernanza y que saltó totalmente por los aires", ha explicado el presentador antes de relatar una serie de puntos que no se cumplieron sobre la gestión de Iglesias.









Joaquín Prat sale en defensa de Ana Rosa Quintana tras las palabras de Pablo Iglesias pic.twitter.com/3EvPtpeswV — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 27, 2021





Por último, Joaquín Prat ha querido recalcar que después de más de un año desde esa comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Iglesias todavía no ha pisado una residencia de mayores: "Uno año después, el vicepresidente segundo del Gobierno no había pisado ninguna residencia de mayores. Dicho esto, os escucho con atención".

También te puede interesar

Joaquín Prat: su sueldo en Telecinco, la operación que cambió su físico y la gran traición de Yola Berrocal

La rotunda respuesta de Joaquín Prat respecto a vacunarse con AstraZeneca: "Lo que pasa..."