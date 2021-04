La rotunda respuesta de Joaquín Prat respecto a vacunarse con AstraZeneca: "Lo que pasa..."

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al Día', ha tenido la oportunidad este viernes de entrevistar a José Coronado minutos después de haberse puesto la vacuna de AstraZeneca en el Estadio Wanda Metropolitano, convertido en punto de vacunación masivo de la Comunidad de Madrid desde hace unas semanas.

El actor ha atendido a los medios de comunicación después que los profesionales sanitarios le inoculasen el suero de la farmacéutica AstraZeneca, animando a todo el mundo a que se la pongan, ya que defiende que es la vacuna que menos efectos secundarios produce.

En las últimas jornadas se ha producido un importante debate respecto a este modelo de vacuna, ya que el último informe de la EMA apunta a que puede existir relación entre la vacuna y los trombos que se han producido en ciertas partes del mundo. Por ello, el Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias a la cabeza, ha decidido limitar la puesta de esta vacuna la franja de edad entre 60 y 69 años. Un dato importante y que provoca cierto debate en la sociedad, ya que todavía no se sabe que va a pasar con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna.

En este sentido, existen varias posibilidades: desde que no se les ponga más dosis, que sí reciban la segunda vacuna de AstraZeneca o que se les inocule un suero de otro farmacéutica, algo que expertos como la viróloga del CSIC, Margarita del Val no recomiendan porque estaríamos ante una situación que no sería de riesgo cero.

A pesar de este debate, José Coronado sí ha acudido al Wanda Metropolitano para recibir la primera dosis, incluso ha señalado que ha tenido que paralizar el rodaje en el que se encontraba inmerso para acudir a su cita. Uno de los medios de comunicación a los que ha atendido ha sido 'Cutro al día', donde ha podido conversar con Joaquín Prat sobre sus sensaciones después de recibir la vacuna.

La opinión de Joaquín Prat sobre AstraZeneca

Esta entrevista ha sido aprovechada por el presentador de Mediaset para dejar claro que haría en caso de que le llamasen para vacunarse con AstraZeneca. Su respuesta ha sido bien clara: "Yo también, si me toca la de AstraZeneca me la pongo, lo que pasa que a mí no me la pondrían. O sea ya podemos intuir por el grupo que estás - José Coronado- más o menos", ha señalado el presentador.

Joaquín Prat ha culminado este viernes su primera semana al frente del programa de Cuatro después de haber mantenido cuarentena de diez días, tiempo en el que también ha estado fuera de los platós su compañera y amiga Ana Rosa Quintana.

