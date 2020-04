Irene Montero desmiente los rumores de crisis con Pablo Iglesias en 'Sálvame': "Iré al teatro con mi pareja"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a reaparecer desde su confinamiento después de volver a dar positivo en la prueba del coronavirus. Así lleva desde el 11 de marzo desde que fuese el primer miembro de Ejecutivo en dar positivo en COVID-19. Ha reaparecido en el programa de Telecinco 'Sálvame' para contar su experiencia durante esta cuarentena, para hablar del aumento de llamadas al 016 desde comenzase esta situación y también de la polémica marcha del 8 de marzo.

De sus palabras también se ha podido entender que no existe ninguna crisis en la relación que mantiene con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, después de que varios medios se hicieran eco de un posible distanciamiento entre los dos políticos durante las últimas fechas.

Irene Montero aleja cualquier rumor hablando de lo buena que es su relación en casa con Pablo Iglesias

Estos rumores de crisis surgieron después de que Pablo Iglesias se saltase el confinamiento para cumplir con sus obligaciones como vicepresidente segundo del Gobierno, a pesar de convivir junto alguien que había dado positivo en COVID-19. A partir de ahí muchos fueron los que apuntaron que tanto Iglesias y como Montero vivían distanciados evidenciando problemas en la pareja. Incluso hubo medios que llegaron a afirmar un acercamiento entre Iglesias y la hija de Jorge Verstrynge, uno de los fundadores de Podemos.

Pero más lejos de la realidad, Montero ha querido desmetir cualquier rumor cuando estaba defendiendo a la cultura afirmando que lo primero que va a hacer cuando se pase todo esto será "ir al teatro junto a mi pareja".

Además ha tenido buenas palabras para el padre de sus hijos a la hora de valorar como se las está ingeniando para cuidar de tres hijos en estas circunstacias. Unas bonitas palabras entre una pareja que se reparte las tareas del hogar y del cuidado de los hijos: "Haciendo malabares, como me imagino que estarán muchas mujeres que nos están viendo. Seguro que también muchos hombres, pero mayoritariamente mujeres que llevamos más carga, más peso. Yo soy una privilegiada en algunos aspectos, y comparto las tareas con mi pareja. Cuando repartes tareas es todo mucho más fácil y más cuando tienes tres bebés y una es lactante, vamos haciéndolo como podemos. Y también echando de menos a las abuelas, que también vienen bien cuando echan una mano", afirmaba con seguridad, y alejando cualquier tipo de rumor.

Sobre su estado de salud actual, la ministra de igualdad ha afirmado que: "Todavía sigo dando positivo así que tengo que estar en aislamiento como cualquier otra persona que sigue dando positivo. Tengo que estar en casa por si todavía contagio no contagiar. Yo no tengo síntomas, he tenido muchas suerte porque lo he pasado con síntomas muy leves, pero tengo que seguir en aislamiento, y cuando de negativo me podré reincorporar a mis tareas. Ahora las estoy haciendo desde mi casa, pero espero recuperar un poco más de normalidad cuando de negativo. Llevo aislada desde el 11 de marzo".

Los ataques al 8M tras los contagios de coronavirus

Una de las mayores polémicas de los últimos meses con el coronovirus de transfondo ha sido la celebración de la manifestación del 8M. A raíz de esta manifestación fueron varias personas del Gobierno y cercano a él que comenzaron a dar positivo en coronavirus. Sobre este asunto también ha querido manifestarse Montero: "Tenemos que ser muy humildes. Es el momento de actuar, tenemos que tomar medidas y hacer para salvar vidas y pasar esta emergencia sanitaria y social. Cuando esto pase habrá que analizar con detalle ciertas cosas, pero para que no vuelva a pasar. En la política es muy habitual que entre fuerzas políticas que nos echemos cosas a la cara, pero creo que tenemos que dejar todo el conocimiento posible encima de la mesa para que el próximo Gobierno, que tenga que vivir una situación parecida tenga las mejores herramientas de las que hemos tenido", decía pensando en el futuro.

"Ahora los expertos están diciendo que los contagios empezaron a hacerse muy potentes en la última semana de febrero, mucho antes del 8 de marzo. Si nosotros hubieramos tenido la información que ahora tenemos obviamente hubieramos tomado decisiones diferentes. En todo caso siempre hicimos lo que nos decían los expertos. Creo que poner el foco en el 8 de marzo, cuando hubo muchos más eventos culturales y deportivos, me parece una opción ideológica, no científica", explicaba justificando por qué se había celebrado esa manifestación.

El mensaje de Irene Montero tras aumentar el número de llamadas al 016

Montero tambíen ha hecho hincapié en la subida de llamadas al 016, que han aumentado un 30,7% desde que se declarara el Estado de Alarma. De esta forma, la ministra de Igualdad ha querido enviar un mensaje a todas las mujeres que estén viviendo situaciones de violencias domésticas: “El mensaje es muy claro: que sepan que no están solas, que esta sociedad las cuida y las acompaña, que este Gobierno está poniendo todos los mecanismos a su alcance, que todos los centros de atención, emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad está ahí”, comenzaba avisando.

“Si creéis que podéis tener una compañera o una familiar en una situación difícil, intentad hacer contacto, preguntad si está bien. Y en una situación de emergencia, perdonad que lo diga así, pero no hay confinamiento que valga, ante una situación de emergencia de los hijos o de la propia mujer, se sale de casa porque esta sociedad y en especial las autoridades van a estar ahí para proteger a esas personas. Que llamen al 112, al 016, que contacten por WhatsApp en el número 682916136”, terminaba informando.

