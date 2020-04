Irene Montero continúa dando positivo por COVID-19 y mantendrá su aislamiento en casa

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado este jueves que todavía sigue dando positivo en coronavirus y que, por lo tanto, se mantiene en aislamiento y trabajando de forma telemática desde su domicilio. La 'número dos' de Podemos lleva ya más de un mes en cuarentena, ya que fue el pasado 11 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma, cuando dio positivo por primera vez en las pruebas que se hizo tras notar síntomas del virus.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Montero ha afirmado que se encuentra bien y que, de hecho, ha tenido "suerte" porque sus síntomas han sido "muy leves". No obstante, ha explicado que todavía no hay seguridad de que no siga contagiando y que, por ello, debe permanecer aislada hasta que lo determinen las autoridades sanitarias.

Aunque está trabajando a distancia y por vías telemáticas desde su casa, la ministra lleva más de un mes sin poder participar en los Consejos de Ministros. El motivo es que incluso para asistir de forma telemática se tendría que desplazar a la sede del Ministerio para garantizar la seguridad de la comunicación.

Según explicó Moncloa, las videoconferencias para el Consejo de Ministros se tienen que hacer mediante líneas y mallas estrictamente verificadas por el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que no le es posible conectarse desde su casa.

Los nuevos contagios han aumentado nuevamente este jueves a 5.183, la cifra más alta desde el pasado 9 de abril, y ya suman 182.816, y también lo ha hecho el número de fallecidos tras la caída de ayer, que han sumado otros 551, con lo que el total asciende a 19.130. Otras 3.944 personas se han recuperado de la COVID-19, con lo que ascienden a 74.797, un 5,56 % más en 24 horas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

No incluyen así los datos que anoche facilitaron algunas comunidades, como Cataluña, que informó de más de 7.000 fallecidos al haber cambiado los criterios de recuento, realizado con la información aportada por funerarias sobre muertes ocurridas en residencias y domicilios. Según Sanidad, ese número es de 3.855.