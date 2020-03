Ni Irene Montero se aclara con qué herramientas tendrán los jueces en los casos de delitos sexuales

Mucho se está hablando de la ley del libertad sexual. Una ley en la que desaparece desaparece el abuso sexual por violencia sexual, y que pone el consentimiento de la mujer en el centro. La también llamada ley 'del sí es sí' ha sido impulsada por el ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, y con los defectos que ha provocado que se haya ido a contrarreloj para presentarla en la semana del 8 de marzo.

Entre las premisas de este proyecto destaca la fusión de los delitos de agresión y abuso, que en esta ley pasan a ser delitos de agresión siendo todo acto sin consentimiento expreso y que atente contra la libertad sexual será agresión.

Al ser el consentimiento el principal foco de este proyecto, son muchos vacios legales lo que ha provocado la duda entre juristas, políticas y ciudadanos. Tanto que hasta el ministerio de Justicia a elaborado un documento de alegaciones a este anteproyecto sobre problemas de choque con la ley contra la violencia de género, ausencia de contenido, duplicidades normativas o el rango de penas.

Irene Montero 'intenta aclarar' las herramientas que tendrá la justicia para aplicar esta nueva ley

Con todo el optimismo que transmitía el Gobierno el día de la presentación de este anteproyecto, del que llamaron que era "un día histórico", Irene Montero visitó el plató de 'El Intermedio' para dar las claves de esta ley 'del sí es sí'.

Lejos de aclarar algunos de los puntos que más dudas generan de este anteproyecto, Irene Montero, la ministra de Igualdad, confundió más si cabe a todos. A la pregunta de como se defenía la ley ese consentimiento a lo que Montero respondía que "es el acto evidente por de la mujer y que debe ser explícito, que quiere participar de esa relación sexual. Si no hay un acto explícito, pues se considera agresión sexual".

Ante esta descripción de la ministra, Sandra Barneda se preguntaba qué herramientas tendrían los jueces para poder demostrar que ese consentimiento ha existido o no, a lo que Montero respondía que: "Las mismas que con cualquier otro delito. Si te roban en tu casa, por ejemplo, y atentan contra tu propiedad privada y no hay cámaras y testigos, pues los jueces tienen muchas pruebas; las testificales, los testigos, toda una serie de pruebas que permiten averiguar si efectivamente eso se ha producido. En ese consiste la acción de la justicia, que utilicen las herramientas a su disposición para ver si ha existido un delito o no. Van a tener el mismo rango de pruebas con cualquier delito".

Continuaba la ministra argumentando que: "Hemos insistido mucho en no solamente cambiar el código penal, sino la mente y las conciencias del conjunto de la ciudadanía. Ya no hace falta que estemos todo el rato poniendo en cuestión a la víctima, y la clave ya no es probar el sometimiento de la víctima, es decir, que existió violencia o intimidación sino que ahora el consentimiento es el centro y todo lo que no implique un consentimiento explícito por parte de la mujer se considera una agresión sexual, eliminando también la diferencia entre abuso y agresión que era otra de las grandes reclamaciones de movimiento feminista".

Las dudas que generó Irene Montero con sus explicaciones

Estas explicaciones parece que no dejaron satisfechos a nadie por su ambigüedad y sus lagunas. Por esa razón generaron los comentarios negativos en redes de varias personas como Bertrand Ndongo, más conocido como 'el negro de Vox'.

