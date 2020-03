La crítica de Pedro García Aguado al lema de Irene Montero del 8M: "Es muy feminista llegar pedo a casa sola"

Mucho está dando que hablar del lema que el Ministerio de Igualdad ha elegido para los actos programados para los próximos días de cara a las conmemoraciones del 8 de marzo, el Día de la Mujer.

Con motivo de estas celebraciones, el ministerio dirigido por Irene Montero ha lanzado un eslogan que ha creado diversidad de opiniones. "Sola y borracha quiero llegar a casa", este es el lema elegido y que la propia ministra de Igualdad ha compartido en sus redes sociales justificando este lema: "Nada, justifica o atenúa una agrasión sexual. Este Ministerio trabaja para que España sea un país libre de violencias machistas".

Muchos han sido los que se han manifestado después de conocer este lema. Tanto en contra de él y su mensaje que incentiva al consumo de alcohol, como a favor de las explicaciones de Irene Montero.

En contra de este mensaje encontramos a Pedro García Aguado, el exdeportista, antiguo director de Juventud de la Comunidad de Madrid y 'Hermano Mayor'. ha sido de los que se ha manifestado públicamente en contra del lema de Montero. En su red personal de Twitter, Aguado ha cargado duramente en contra de este mensaje;

"Amiga déjame sola que el Ministerio de Igualdad dice que es muy feminista llegar pedo a casa sola. Y además quiere que se escuche este grito: 'Sola y borracha quiero llegar a casa' lo de Sana y Salva ya lo digo yo, sobre todo lo de Sana, por supuesto Sobria y a Salvo", ha escrito Aguado en sus redes sociales, en contra del fomento del consumo de alcohol.

Este comentario ha provocado que muchas personas a favor de este lema hayan atacado duramente al exdeportista llegándolo a comparar con Dakota, una de las participantes de 'Hermano Mayor' más conflictivas. También los ha habido quienes han aprovechado este mensaje para responder recordando el pasado de Aguado con el consumo abusivo de sustancias adictivas.

Ese elemento y otros de su nivel, son los que recomiendan a la mujer, que si quiere llegar a su casa "sana y salva", no beba, no vista de forma "provocativa", no vaya sola por la calle a las "tantas", etc. Porque si no sigue esas recomendaciones será culpable de lo que le pase.