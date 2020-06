El inesperado zasca de un reportero a Cristina Pardo en su propio programa

Cristina Pardo es una de las caras más visibles de La Sexta. La que en su día fuese pupila de Antonio García Ferreras, despegó por su carisma, por su tenacidad en las entrevistas, y también por su contagiosa risa, algo que llevó a la cadena a darle su propio programa. En 'Liarla Pardo', cada domingo se siento al frente de más de 5 horas de directo en un formato donde se combina la actualidad, el humor, música, debate y entrevistas.

También, la personalidad especial de Pardo le ha llevado a ser una de las colaboradoras fijas de Pablo Motos, algo muy complicado, viendo la cantidad de profesionales que han pasado por 'El Hormiguero' y que finalmente no han cuajado, pasando de Anna Simón a Ernesto Sevilla.

Cristina Pardo durante una de sus intervenciones en 'El Hormiguero'Atresmedia

El 'troleo' de un reportero de 'Liarla Pardo' a Cristina Pardo por sus dotes de cantante

La soltura que demuestra Pardo delante de la cámara, y las horas que tiene que pasar la presentadora en directo le han hecho vivir momentos de todo tipo delante de las cámaras. Por ejemplo, Cristina siempre ha negado tener dotes como cantante sin embargo se le ha podido ver mostrar 'su arte' en varias ocasiones. Ha versionado a Sabina junto a su compañero de cadena Iñaki López, también se ha sumado al popular 'Resistiré' durante el estado de alarma, y no duda en mostrar sus preferencias musicales siempre que puede en su programa.

Y resulta normal, ya que en 'Liarla Pardo' siempre hay hueco para la música y muchos son los artistas que se acercan para hablar de temas de actualidad, respasar su trayectoria o presentar su nuevo trabajo. En el último programa, apareció por videollamada Manolo García, quien fuese miembro de 'El último de la fila', y otro grupo tan mítico como Camela, un grupo que había hecho disfrutar mucho "en las verbenas de pueblo" a la presentadora de La Sexta en sus propias palabras.

Sin embargo, las dotes musicales de Cristina Pardo, parece no convencer a algunos de sus compañeros. Así lo quiso dejar reflejado Antonio Campos, reportero del programa en una de sus conexiones. Campos había viajado hasta la sede de la DGT para conocer de primera mano cómo estaban los desplazamientos en las carreteras españolas en el primer día sin estado de alarma. Después de que Cristina le diese paso, el reportero le soltaba un zasca que traía preparado y que de seguro dejaba a Pardo descolocada: "Estáis haciendo un buen programa hasta que has empezado cantar y eso parece que esté provocando una absoluta tranquilidad en las carreteras del país", comenzaba diciendo Campos en su entradilla, mientras se escuchaba "zasca" de fondo, lo que no se escucharon fue las tradicionales risas de la presentadora de La Sexta.

