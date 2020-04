La crítica al Gobierno de Cristina Pardo que ha escocido a algunos: "Que pena lo que fuiste un día Cris"

En las calles, en los hospitales se está librando cada día una 'guerra' contra el coronavirus que está costando un dramático gasto humano, y también un terrible gasto económico. Paralelamente se está viviendo otro conflicto, el político, el que está enfrentando a los partidarios de la gestión que está realizando el Gobierno y quienes están totalmente en contra.

Dentro de esta 'batalla' política han entrado en juego los medios de comunicación y sus periodistas. Muchas son los críticas que están recibiendo algunos medios de comunicación y algunos periodistas en los últimos días por sus posiciones. Uno de los casos que quizás más está sorprendiendo a su público habitual es el de Cristina Pardo. La periodista de La Sexta se ha tornado algo crítica con algunas de las últimas decisiones que está tomando el Gobierno, algo que ha manifestado en sus últimas apariciones en redes sociales, en 'El Hormiguero' donde es colaboradora, y en su propio programa 'Liarla Pardo'.

Ya en 'El Hormiguero', la presentadora de La Sexta se mostró disconforme con la falta de comunicación que le transimite el Gobierno, manifestándose muy dura con la situación política actual: "A mí me parece terrorífico con el número de muertos que hay, con las perspectivas económicas que tiene este país y con la situación socio-económica en la que se va a quedar la gente tras esta crisis. A mí me parece un espectáculo lamentable y creo que están perdiendo un tiempo precioso para que la gente recuperase la fe en ellos", acusaba en esa ocasión.

Ahora, en el mismo sentido, Cristina Pardo ha querido manifestarse en sus redes sociales, después de que se anunciara la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Pardo se hacía eco de una declaraciones del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, donde aseguraba que se había enterado “por los medios de comunicación” de esos planes añadiendo que todavía “faltan algunos flecos”.

Ante esta confesión del político, y con las últimas tensiones probadas que se está viviendo en el Gobierno entre Pablo Iglesias y el PSOE, Pardo no ha dudado en mostrar su opinión en redes sociales: "El Ministro de Seguridad Social dice que se ha enterado esta mañana por la prensa de que hoy va a presentar la renta mínima. Debería considerarse un trabajo esencial que los miembros del gobierno hablen entre ellos", se podía leer en el perfil de la presentadora de 'Liarla Pardo'.

A pesar de tratarse de un mensaje muy recatado y con una reflexión bastante compresible dados los hechos, muchos han sido los que han interpretado estas palabras de Cristina Pardo como un ataque grave al Gobierno. Muchos de sus seguidores, afines al apoyo de la gestión del Gobierno no han dudado en llenar de mensajes críticos a la periodista acusándola de "vendida" o sorprendidos con este giro crítico con el Ejecutivo de la presentadora de La Sexta.

No sé Cristina, yo te veo, entiendo que seas crítica, eso faltaba, pero veo por las contestaciones a tus tuis que tienes tiuteros de la extrema derecha encantados. En fin, a mi es que me da mal rollo. Observaré el siguiente. No me quiero precipitar pero si no lo digo reviento.