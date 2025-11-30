Disney da vida a Olaf: el muñeco de nieve de Frozen ya camina y habla en su parque de París

El programa Lo que viene de COPE, con José Ángel Cuadrado, ha repasado en su sección de 'Noticias tecnológicas de la semana' varios avances de actualidad. Entre ellos, destacan un robot de Disney que da vida a un personaje de 'Frozen', una nueva herramienta de compra de ChatGPT y un innovador proyecto español para crear baterías con aguas residuales.

La magia de Disney se hace robot

Disney ha logrado llevar al mundo real a uno de sus personajes más queridos: Olaf, el muñeco de nieve de la película Frozen. Un robot con su apariencia se pasea por el parque de Disneyland en París, habla con los visitantes y mueve sus brazos de ramas, replicando los gestos del personaje animado, incluida la capacidad de quitarse su nariz de zanahoria.

Aunque la compañía lo atribuye a la "magia de Disney", la tecnología detrás de este hito es un complejo trabajo de robótica e inteligencia artificial. Se estima que un equipo de profesionales podría haber tardado unos dos años en desarrollarlo, utilizando un sistema de ensayo y error para perfeccionar sus movimientos. El robot está recubierto de un material blando y blanco para imitar la nieve y permitir que los visitantes puedan abrazarlo.

El presentador del programa, José Ángel Cuadrado, ha anunciado que visitará el parque en las próximas semanas y compartirá imágenes para mostrar "la realidad versus lo que esperas" sobre el robot de Olaf. Este avance abre la puerta a que más personajes de Disney cobren vida en sus parques temáticos en los próximos años.

ChatGPT, un nuevo asistente de compras

Coincidiendo con la época de compras del Black Friday y el Cyber Monday, OpenAI ha lanzado una nueva función en ChatGPT llamada 'Shopping Research'. Esta herramienta está diseñada para que la inteligencia artificial ayude a los usuarios a encontrar productos, simplificando un proceso que puede llevar horas de búsqueda y comparación de reseñas.

Su funcionamiento es conversacional: el usuario describe lo que busca, como "un ordenador con tal procesador y tanta memoria", e incluso puede fijar un presupuesto máximo. A partir de ahí, la IA hace preguntas para presentar distintas opciones. La herramienta ya está disponible en España para todos los usuarios, incluidos los que utilizan la versión gratuita de la plataforma.

Durante el programa se ha planteado una advertencia sobre su uso. Aunque la herramienta es un buscador útil, "no sabemos por detrás exactamente qué intereses hay", se ha señalado. Existe la posibilidad de que OpenAI reciba pagos de empresas para "priorizar la aparición de sus productos", un factor a tener en cuenta por los consumidores.

Baterías sostenibles 'made in Spain'

Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba ha publicado un estudio que abre una vía para mejorar las baterías de los coches eléctricos de forma sostenible. El proyecto propone transformar los lodos de las depuradoras municipales en carbón activado, un material clave para las baterías de litio-azufre.

Este avance busca solucionar uno de los principales problemas de este tipo de baterías: su conductividad. Las baterías de litio-azufre son una alternativa prometedora por usar materiales abundantes y más seguros, pero sus procesos de manufactura aún no están optimizados. El uso de residuos orgánicos es una gran ventaja, ya que "se van a producir sí o sí", lo que contribuye a la reutilización y mejora en la gestión de residuos de las ciudades.

El proceso para convertir los lodos consiste en secarlos, modificarlos químicamente y calentarlos a alta temperatura. Finalmente, este material se mezcla con azufre para ser integrado en los electrodos de la batería. Se trata de un proyecto que busca "generar energía con desechos", dando una segunda vida a un residuo que de otro modo no se aprovecharía.