Cañizares señala a Alexander-Arnold en el gol de Ounahi en el Girona-Real Madrid: "Es impropio de un futbolista del Real Madrid"

El Real Madrid, tras conocer las victorias del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Villarreal, visitó este domingo al Girona con el objetivo de conseguir la victoria para seguir en lo alto de la tabla en solitario.

derrota merengue al descanso

Un gol de Azzedine Ounahi en el minuto 45 daba ventaja al Girona al descansoen el partido de este domingo en el Estadi de Montilivi entre el Girona y el Real Madrid, después de un gol anulado por mano de Kylian Mbappé, también al filo del descanso. Un gol anulado que para el especialista arbitral de Tiempo de Juego Pedro Martín está bien anulado porque es justo anterior al gol.

Imagen de la mano de Mbappé antes de su gol anulado en el Girona-Real Madrid

Los dos equipos se alternaron en el control y en las ocasiones en una primera parte ajustada que acabó con una parada salvadora de Paulo Gazzaniga a remate de Éder Militao, el gol anulado de Mbappé y el 1-0 de Ounahi con un gran chut.

EFE Ounahi celebra su gol ante el Real Madrid

santi cañizares

Al descanso del partido, el exguardameta internacional español y actual comentarista de Tiempo de Juego Santiago Cañizares puso en el foco a varios jugadores blancos como Valverde, Güler o Bellingham, sin embargo, señaló a Trent Alexander-Arnold en ese tanto del Girona que abrió el marcador: "Lo de Alexander Arnold es impropio de un futbolista del Real Madrid".

"Si tú ves la acción del gol, un lateral que no cierre, que no mire lo que está pasando, eso no sirve", añadió Cañizares.