La confesión de Ramón García tras su dura llamada con Ana Obregón por la muerte de su hijo Aless

Es historia de la televisión viva. Ramón García se encuentra en la memoria colectiva en cuanto a la pequeña pantalla se refiere. Su papel como presentador en los principales formatos de la década de los 90' y comienzo de siglo, su 'Grand Prix' o su mítica capa en las Campanadas le han conferido un estatus dentro de la televisión envidiable.

Tras toda esta trayectoria, el vasco continúa con éxito con su programa en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, "En compañía", la versión del programa de Juan y Media en Canal Sur donde Ramón busca a acabar con la soledad de personas mayores que buscan el amor.

En 'Liarla Pardo' ha querido contar este domingo con 'Ramontxu' para tratar temas de actualidad como la vuelta a la normalidad, la problemática de las residencias de mayores o el fallecimiento del hijo de Ana Obregón, Aless Lequio.

La dolorosa llamada entre Ana Obregón y Ramón García tras la muerte de Aless Lequio

Ana Obregón y Ramón García conformaron una de las parejas más carismáticas de televisión en el programa '¿Qué apostamos?'. Esta experiencia en televisión unió mucho a sus dos presentadores: "Ella entendió como era yo, y yo entendí como era ella. Era trabajar, mirarnos y ya sabíamos lo que hacer. Eso trascendió a lo profesional", confesaba sobre su relación con Ana.

El pasado miércoles 13 de mayor, Aless Lequio, el único hijo de Ana Obregón, fallecía tras una larga lucha contra el cáncer. Una noticia que dejaba muy tocado a Ramón que se enteraba de la noticia minutos antes de entrar en directo a presentar su programa: "Cuando me he sentado para empezar este programa me hablaban del fallecimiento de Aless. Me cuesta hablar en pasado de él. Yo le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí era es un niño muy especial", confesaba en esa ocasión.

Ahora, Cristina Pardo se ha interesado por cómo ha vivido el presentador vasco estos últimos días y si había podido hablar con su amiga Ana: "Justo antes de comenzar el programa me dieron la noticia, lo terminé como pude y me fui a casa con el disgusto", empezaba diciendo mientras confesaba que "perder a un hijo es el peor golpe que se puede tener".

Tras la fatídica noticia Ramón tuvo el valor para llamar a su amiga esa misma noche. Para su sorpresa Ana cogió el teléfono y la llamada fue de lo más dura y dolorosa: "Al llegar por la noche a mi casa, la llamé. Ella me cogió el teléfono y los primeros 20 minutos estuvimos los dos en silencio, llorando juntos sin parar. No se puede hacer otra cosa, cuando uno pierde a un hijo, yo que soy padre solo de pensarlo me emociono".

"Va contranatura. No se puede sobrevivir a un hijo. Ana ha escrito que está muerta en vida, pero Ana saldrá, es muy fuerte. Tiene muchas cosas en contra, pero también a favor, y ojalá salga pronto". Además Ramón ha querido tener un detale con la periodista Adela González que también perdía en los últimos días a su hija de 8 años debido a un cáncer.

La confianza de Ramón García con los trabajadores de las residencias de mayores

Mucho se ha hablado durante la crisis del coronavirus sobre la situación de muchas residencias de mayores y sobre como el virus ha azotado duramente a estos centros. Ramón tiene a su madre de 86 años viviendo en una residencia en Bilbao y ha querido romper una lanza a favor de los trabajadores de estos centros: "La gente que trabaja allí se ha dejado la vida y la salud por cuidar de nuestros mayores. No todas las residencias son iguales ni han tenido la suerte de poder salvar a sus mayores".

Sobre la generación de sus padres, García ha querido destacar la fortaleza de unas personas que tuvieron que sufrir más que sus hijos y que ahora se han visto mermados injustamente por el coronavirus: "Como lo han pasado mal en su vida, esto lo están llevando mejor que nosotros que hemos vivido felices, que no hemos tenido problemas y que nos quejamos de no tener cobertura. Me da pena de que muchos de ellos se hayan tenido que ir solos y despidiéndose en una situación tan complicada, es muy duro", confesaba.

