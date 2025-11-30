Santi Cañizares ve muy claro el "penalti" de Joel Roca a Rodrygo: "A veces sientes el contacto y te tiras pero..."

La jugada más polémica del Girona-Real Madrid provocó un momento de discusión en Tiempo de Juego durante la retransmisión del partido.

En el momento en que Rodrygo cae en el área por un posible toque en el tobillo de Joel Roca dejó opiniones tan variadas como, incluso, completamente opuestas.

El especialista arbitral Pedro Martín y el comentarista Santi Cañizares discutieron al respecto de la jugada dado que sus opiniones eran contrarias. Pedro Martín es de la idea de que "no todos los contactos son penaltis. Y este es tan leve que yo no habría pitado", aunque Cañizares no entra en si "es leve o no" sino en que el contacto es suficiente como para ver que "Rodrygo ni tan siquiera se ha tirado", aunque Martín mantiene que el delantero brasileño "tampoco ha hecho por quedarse de pie".

Para el exdirector del As, Alfredo Relaño, es "una zancadilla" que se puede pitar como penalti.

El director de Tiempo de Juego, Paco González, poniéndose del lado del colegiado, entiende "que el toque es tan levecito que entiendo que no lo hayan pitado. Está despegando el pie de apoyo", valoró, antes de Cañizares volviese a intervenir señalando que "a veces sientes el contacto, o provocas el contacto y te tiras. Pero en este caso ha sido un contacto que ha privado a Rodrygo de continuar" e interpreta que, con esa zancadilla, se corta la ventaja del jugador del Real Madrid.

Pedro Martín no pudo finalizar sin una nueva réplica a Santi Cañizares: "Yo respeto tu opinión, pero yo estoy completamente en contra", finalizó la discusión.