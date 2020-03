Jesús Candel, el médico youtuber bajo el nombre 'Spiriman' se ha convertido en uno de los hombres del momento, al ser el máximo exponente de la crítica a las instituciones desde el cuerpo médico por su gestión de la crisis del coronavirus.

El médico de urgencias que trabaja en un hospital de Granada, no para de subir vídeos a su canal de Youtube donde pone en manifiesto su opinión sobre las medidas que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez, o cómo están viviendo esta crisis desde dentro de los hospitales contando su propia experiencia.

La bronca de Jesús Candel en 'Sálvame'

Esto vídeos virales sobre el coronavirus permitieron que este médico fuese invitado a participar en 'Sálvame' para hablar de esta crisis. Candel aceptaba esta invitación por que se lo pedía a su madre. En esta intervención Candel perdía los papeles y se enfrentaba a todos, desde Jorge Javier a todos los invitados pasando por recados al Gobierno.

"Yo estoy indignao, llegar al hospital, y ver como la gente va a trabajar, sale de su casa. No sé que está pasando en este país, por qué la gente no entiende que se tiene que quedar en su casa" argumentaba Candel antes de entrar en cólera.

La participación en Sálavame del Dr. Jesús Candel ‘Spiriman’ ha traído mucha polémica. Ha insultado al programa, a los políticos y al “país de panderetas”.



Han sido lamentables sus histéricas palabras. Pese a ello, ¿qué opináis al respecto? | #yoveosálvame #coronavirus pic.twitter.com/94DIhumlGs — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 16, 2020

"Yo no me trago nada de lo que me dice esta m... de Gobierno. Los médicos tenemos más potestad que cualquier político de pacotilla se llame como se llame. Que nosotros nos estamos partiendo los cuernos", gritaba antes de encarse con los miembros del programa: “Dejadme que diga la m... de políticos que tenemos en España, porque ni Marlaska ni Pedro Sánchez merecen mi respeto. ¿Que no puedo decir que un presidente del Gobierno es un m...?", “¡Que os metáis en las casas! No sé qué hacen esos señores ahí que son médicos”, echaba en cara a los invitados que estaban en el plató en vez de en un hospital ayudando.

Finalmente Jorge Javier Vázquez ponía el freno a Candel al entender que había sobrepasado una línea de respeto; "Estás expresándote con total libertad. Pero me parece que llega un momento en el que estás traspasando la línea”.

Jesús Candel atacó a los médicos presentes en 'Sálvame'

Iker Jiménez apoya la actuación de Jesús Candel

Ante esta aparición en el programa de Telecinco muchos fueron los que criticaron a Candel, más por las formas que el mensaje. Quien aparecía para echar 'un capote', al médico era Iker Jiménez, otro de los personajes en los que el foco mediático se ha centrado estos días.

El presentador de 'Cuarto Milenio', es uno de los personajes de estas crisis, después de avisar de ella desde más tiempo que nadie en España y después de las críticas que recibió en su día. Ahora ha querido salir en defensa de 'Spiriman' después de una intervención que no fue del todo acertada.

A pesar de ello, Candel ha contado con el apoyo de Iker Jiménez a través de sus redes sociales. Ahí el periodista de 'la nave del misterio', escribía: "Por favor, seguid a Spiriman. Ha entrado en Sálvame y se ha emocionado contando lo que están viviendo. Doctor indignado por lo que esta pasando de Verdad".

También tuvo Jiménez recado para los invitados en el plató de Telecinco: "Y los “expertos” intentando minimizar. Aún alguno, con cuajo infinito, le afea la conducta", mientras que volvía a recomendar la figura de Candel "Seguid su canal. Yo le creo".

Por favor, seguid a @spiriman

Ha entrado en @salvame y se ha emocionado contando lo que están viviendo. Doctor indignado por lo que esta pasando de Verdad.

Y los “expertos” intentando minimizar. Aún alguno, con cuajo infinito, le afea la conducta.

Seguid su canal. Yo le creo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 16, 2020

También escribía en su perfil de Twitter Jiménez, que no estaba de acuerdo con las formas del médico andalúz, pero eso no le restaba importancia a su mensaje. Finalmente Iker ha propuesto la posibilidad de entrevistar al propio médico desde sus programas: "¿Creéis que conmigo podría hablar sosegadamente, o con vehemencia pero sin insultar? Podría ser interesante", finalizaba el mediático presentador.

¿Creéis que conmigo podría hablar sosegadamente, o con vehemencia pero sin insultar? Podría ser interesante. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Un médico, indignado en 'Sálvame': "No me creo lo que dice esta m... de Gobierno"

Iker Jiménez, en Tiempo de Juego, tras la polémica con el coronavirus: "Si digo lo que pienso, voy detenido"

Iker Jiménez estalla contra los que le criticaron por ser “el del misterio” al informar del coronavirus