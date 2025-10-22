Los bancos, clave para el crecimiento económico porque son el principal agente financiador

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Los bancos contribuyen a la economía y eso se nota en nuestro día a día porque podemos gestionar pagos o hacer transferencias inmediatas con tan solo un clic.

Además, los bancos son clave para el crecimiento económico porque son el principal agente financiador.

La financiación crece más del 20% en los créditos para vivienda y en mejores condiciones con hipotecas, casi un punto más baratas que en la media de eurozona y más de medio punto en el caso del crédito a pymes.

Más y mejor financiación son las claves para un crecimiento sólido y sostenible.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.