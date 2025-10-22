COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE

Los bancos, clave para el crecimiento económico porque son el principal agente financiador

Y recuerda: el sector bancario, contigo

Imagen que acompaña a la noticia del sector bancario
00:00
Descargar

El sector bancario del 22 de octubre

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura0:31 min escucha

Descargar

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Los bancos contribuyen a la economía y eso se nota en nuestro día a día porque podemos gestionar pagos o hacer transferencias inmediatas con tan solo un clic. 

Además, los bancos son clave para el crecimiento económico porque son el principal agente financiador. 

La financiación crece más del 20% en los créditos para vivienda y en mejores condiciones con hipotecas, casi un punto más baratas que en la media de eurozona y más de medio punto en el caso del crédito a pymes. 

Más y mejor financiación son las claves para un crecimiento sólido y sostenible.

Y recuerda: el sector bancario, contigo. 

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 22 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking