Un médico, indignado en 'Sálvame': "No me creo lo que dice esta m... de Gobierno"

Muchos han sido los programas y las cadenas que han variado sus emisiones y sus parrillas para tener una mayor cobertura del coronavirus. Por esta razón muchas han sido las cadenas que han cancelado sus programas magazines y también algunos de sus concursos y han alargado el tiempo de emisión de sus espacios informativos.

Esta decisión ha provocado la desaparción de la televisión por el momento, de espacios como 'El Hormiguero' o los magazines de TVE. Desde Telecinco también están apostando por este tipo de programación, y 'Sálvame' ya lleva unos días haciendo mesas de expertor para informar sobre el COVID-19.

En el programa que presenta Jorge Javier Vázquez han querido conocer la visión de Jesús Candel, un médico de urgencias que ejerce en el hospital clínico San Cecilio, y que es más conocido como 'Spiriman', un youtuber que se ha hecho viral en los últimos días por su forma de informar del coronavirus.

Jesús Candel: “En las urgencias de los hospitales solo vemos casos de coronavirus, la gente se está muriendo” pic.twitter.com/eqK4pnVzhW — Sra.Pecas (@senorapecas) March 16, 2020

Jesús Candel y su tremenda bronca en 'Sálvame'

Este médico ha saltó a la palestra después de que sus vídeos donde denunciaba supuestos casos de corrupción de los responsables hospitalarios se hicieran virales, y después de que estos días haya vuelto a convertirse en viral con vídeos sobre la situación de la sanidad pública con el coronavirus. Candel ya fue inhabilitado un mes por el Colegio de Médicos de Granada después de sus faltas de respeto a otros compañeros médicos así como por “incitar a la violencia” en sus vídeos.

En esta ocasión Candel no quería aparecer en ningún medio, y aceptaba a aparecer en 'Sálvame' por petición de su propia madre. El médico entraba por Skype diciendo que "la gente se está tomando esto como lo que ven en una película, y esto es más serio de lo que los propios médicos podemos preveer". "Yo estoy indignao, llegar al hospital, y ver como la gente va a trabajar, sale de su casa. No sé que está pasando en este país, por qué la gente no entiende que se tiene que quedar en su casa", continuaba Candel con una mezcla de indignación e incredulidad.

La participación en Sálavame del Dr. Jesús Candel ‘Spiriman’ ha traído mucha polémica. Ha insultado al programa, a los políticos y al “país de panderetas”.



Han sido lamentables sus histéricas palabras. Pese a ello, ¿qué opináis al respecto? | #yoveosálvame #coronavirus pic.twitter.com/94DIhumlGs — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 16, 2020

La dura crítica a la clase política

Después de arremeter contra la actitud de la gente que iba a trabajar en vez de quedarse en casa, este médico arremetía contra la clase política: "Yo no he visto esta contagiosidad tan increíble. Nosotros estamos cayendo como moscas en el hospital, y no han tomado las medidas necesarias. Vamos a tener uno de los picos más altos del mundo. En Madrid, y aquí en Granada solo se está atendiendo en las urgencias a pacientes de coronavirus", argumentaba Candel.

En ese momento y prácticamente desatado y sin que Jorge Javier pudiera echarle el freno, Candel arremetía duramente contra el Gobierno: "Yo no me trago nada de lo que me dice esta m... de Gobierno. Los médicos tenemos más potestad que cualquier político de pacotilla se llame como se llame. Que nosotros nos estamos partiendo los cuernos", decía entre voces.

Jesús Candel atacó a los médicos presentes en 'Sálvame'

Candel también contra 'Sálvame'

No ha dejado títere con cabeza, fuera de sí también se ha encarado contra el presentador del programa y contra los tertulianos. Cuando el médico encolerizado decía que la televisión era la que justificaba al Gobierno, Jorge Javier salía a defenderse: "Este programa ha modificado su formato, aquí se da información para la salud. No estás siendo justo. Debes reflexionar lo que estás diciendo”, le pedía moderadamente.

“Montáis pollos en estos programas, y estamos hablando de la vida de la gente. ¡Y a la gente hoy le han dejado ir a trabajar!”, gritaba Candel fuera de sí y agotando la paciencia de Jorge Javier: “Estás expresándote con total libertad. Pero me parece que llega un momento en el que estás traspasando la línea”.

Candel no se relajaba y continuaba con sus ataques hacia la clase política y el Gobienrno: “Dejadme que diga la m... de políticos que tenemos en España, porque Marlaska ni Pedro Sánchez merecen mi respeto. ¿Que no puedo decir que un presidente del Gobierno es un m...?”, decía a voces el médico.

También atacaba a los miembros del programa y los invitados por seguir fuera de sus casas pudiendo contagiar, por ejemplo, a Jorge Javier Vázquez: “¡Que os metáis en las casas! No sé qué hacen esos señores ahí que son médicos”.

“Es el momento de sumar, no de reprochar”, le restregaba el presentador antes de despedirle, a lo que el médico sentenciaba: “Pues mírate las redes sociales, a ver si estoy dejando de sumar. El que tiene razón no es el que tiene más seguidores”.

La respuesta de Jesús Candel ante esta polémica

Poco tiempo a tardado el médico en subir un vídeo a su canal de Youtube para dar explicaciones sobre su aparición en 'Sálvame' y también analizando toda la situación del la crisis del coronavirus.

