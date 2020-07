Iker Jiménez califica al hombre que tiró sosa cáustica a una mujer y a su hija de cinco años

Es un caso que ha conmocinado a gran parte de las personas que siguen la actualidad. La agresión de una mujer de 35 años y su hija de 5 por parte de un vecino que les roció con sosa cáusica cuando salían del portal de su domicilio.

Sucedía este pasado lunes en Sant Feliu de Guíxols en la provincia de Girona, cuando un vecino de 45 años esperaba a su víctima con ácido. Tras cometer el delito se daba a la fuga, sin embargo los Mossos d’Esquada ya han procedido a su localización y posterior detención.

Ana María, que es como se llama la víctima, sufría la peor parte del ataque tras intentar proteger a su hija del ácido. Sufre quemaduras en la boca, labios, lengua, cabeza y los ojos. De uno podría perder permanentemente la vista. Mientras que la niña tiene quemaduras leves en el rostro y los hombros.

"Me acosaba mucho. Siempre me decía que si no me iba con él me iba a quemar y a sacar los ojos y hasta que no lo ha hecho no ha parado", relataba la víctima en un vídeo que se ha compartido desde el hospital donde se recupera de las heridas y donde termina rompiendo a llorar relatando lo sucedido.

La agresión se produzco un mes después de que un juez rechazara una orden de protección para la víctima, y después de varios cruces de denuncias donde incluso el marido de esta habría intentado atropellar al acusado un día antes de la agresión.

Iker Jiménez y Carmen Porter indignados con lo sucedido

Independientemente de todo lo que se atisba detrás de este caso, no deja de ser un nuevo hecho de violencia de género donde Ana María ha terminado llevándose la peor parte por su condición de mujer. Una lacra que continúa dejando huella en la sociedad española a pesar de los avances y las medidas que se ponen día a día. Llamar al 016 no deja rastro en la factura.

Como a tantas personas, este caso ha llegado hasta Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter. Tras conocer los hechos y las secuelas, la pareja responsable de 'Cuarto Milenio' no ha podido contener su frustración y denuncia ante un acto tan deleznable. Así lo han expresado a través de las redes sociales.

Era la propia Carmen quien se hace eco de la noticia en Twitter y la compartía con el siguiente mensaje: "Hay que ser mal nacido!!!! No entiendo por qué algubos medios le tapan la cara. Que todo el mundo sepa quien es este escombro humano!!!! Un hombre rocía con ácido a una madre y su hija de cinco años y huye", escribía indignada.

Para sorpresa de todos, Iker a pesar de poder comentar en casa el tema junto a su pareja, decidía hacer acto de presencia públicamente a través de redes para manifestar su repulsa contra el agresor: "Hijo de Satanas", sentenciaba.

Hijo de Satanás. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 1, 2020

