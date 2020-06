Iker Jiménez, el niño que jugaba a ser periodista, y al que el 'misterio' ha hecho rico

"Podéis confiar en que lo que contamos no requiere de una agenda, lo decimos libremente". Quizás es la frase que más puede definir a Iker Jiménez en esta etapa de su vida profesional. El periodista de 'Cuarto Milenio' ha sido uno de los nombres que más ha salido reforzados dentro del mundo periodístico durante toda la crisis provocada por el coronavirus.

A pesar de las críticas que le han generado sus titulares a lo largo de la pandemia, de sobras gana el reconocimiento que ha recibido en los últimos meses, tanto de los medios de comunicación que han estado pendiente de cada movimiento del vitoriano, como de un público que ha ido creciendo más allá del consolidado en 'Cuarto Milenio', y que han provocado que sus programas en Youtube 'La estirpe de los libres' y 'Milenio Live' hayan sido todo un éxito.

Por desgracia tanto #MilenioLive como #CuartoMilenio no exageraban.

Hemos informado desde hace 2 meses con verdad y ciencia.

A la contra de lo que nos indicaba la mayoría y sus presiones. Defendiendo vuestro derecho a saber.

Sin hacer caso de los que nos llamaban alarmistas. �� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 9, 2020

Jiménez siempre se ha formado e interesado en los temas que ha mostrado con esa habilidad de narrador única que posee. Antropología, ufología, parapsicología, esoterismo, geopolítica o criminología, han sido algunos de los campos que ha abordado con curiosidad y rigor, lo que le han llevado a cosechar premios y reconocimientos tanto en el ámbito periodístico como en el científico. Sin embargo, el tratamiento de estos temas 'paranormales', le han llevado que muchos grupos de personas no se hayan tomado en serio al periodista, o que incluso hayan intentado mofarse de su trabajo o intentado boicotearle: "He sufrido campañas de otros grupos, del mundo del misterio, de científicos… Y aquí estoy, el que resiste, gana", ha confesado en alguna entrevista.

Debido a las críticas, las redes sociales, y la experiencia, el presentador ha dejado claro en más de una ocasión que lo que más miedo le da no es algo paranormal, sno lo que ve diariamente en los informativos: "Ahí está el miedo. Ves ejemplos de falta de empatía brutales, nos hemos desensibilizado. El miedo somos nosotros en el día a día".

Es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión, lleva más de 30 años de trayectoria profesional y según la Biblioteca Nacional le atribuye 15 obras, y su participación en otras 79, sin embargo siempre se ha mantenido muy reservado en todo lo que su vida no tiene que ver con el misterio.

Iker Jiménez lleva 15 años al frente de 'Cuarto Milenio' Mediaset España

La pasión por el misterio, el entusiasmo por el periodismo

Iker Jiménez Elizari nacía un 10 de enero de 1973 en Vitoria. Su padre, Pedro Ramón, se dedicaba al mundo del arte. Desde pequeño, como ha confesado en varias ocasiones se mostró curioso con el mundo que le rodeaba, interesándose sobre todo por el mundo de los dinosaurios.

Sin embargo fue un suceso que vivió a la edad de 10 años, el que marcaría su vida, como si se tratase de algo predestinado que debía ocurrir sí o sí. Tal y como le contaba a Bertín Osborne, en su programa 'Mi casa es la tuya': "A los diez años estaba en casa de mis tíos con fiebre y subí al desván donde tenía libros que no nos dejaba leer. Cogí un libro francés de ovnis y vi por primera vez uno de ellos. Me aterró, yo no sabía lo que era. Me imaginaba que era de verdad un periodista. Hacía fichas de los casos totalmente emocionado y tenía mi propio archivo de ovnis".

Casualmente, al día siguiente, las noticias de la ciudad informaban del único avistamiento que se ha dado en Vitoria de un ovni, a partir de ahí comenzó la carrera periodística de Iker: "Al otro día, leí en el periódico que habían visto un ovni en Vitoria. Mi primo Roberto me dijo que fuéramos a entrevistar a esos tíos. Y empezamos un grupo de investigación llamado DISO".

Iker Jiménez revive uno de los primeros programas que se grabó con 14 años Twitter | @navedelmisterio

Jiménez se declara heredero de la forma de contar historias de Chico Serrador Ibañez y de Félix Rodríguez de la Fuente. Del naturalista siente especial devoción como ha demostrado en el documental que grabó en su memoria, y siempre que recuerda su obra: "Me pasé dos años investigando su muerte porque me quedé muy consternado. Hoy en día la muerte del mejor comunicador de España tiene origen desconocido".

A pesar de sus referentes, Iker ha aprendido a base de práctica y de trabajo. Pronto se instalaría en Madrid, y a los 17 años, antes de comenzar la carrera, comenzó a colaborar con radios locales, a las que en ocasiones tenía que ir haciendo autostop para llegar. De esta manera fue cogiendo tablas en emisoras como Radio Alameda, Radio Enlace u Onda Verde. Mientras tanto, Jiménez cursaba su carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

Esta precocidad, y talento, no pasaron desapercibidos por Fernando Jiménez del Oso para su nueva revista mensual 'Enigmas', donde daría sus primeros pasos profesionales con reportajes, entrevistas y trabajos periodísticos de calado. Todo este trabajo recorrido le llevó a convertirse en colaborador de varios formatos, tanto en televisión como en radio, logrando tener secciones propias donde hablaba de casos paranormales.

En 2002, y tras una estrategia con una historia que relacionaba a Iñaki Gabilondo, los Reyes y un ovni, consiguió que Antonio García Ferreras apostara por él y le diese un programa de radio propio, 'Milenio 3'. A partir de este programa Jiménez fue ganando reputación, prestigio y un público fiel.

Con el paso el tiempo, y el aumento de 'milenarios', Cuatro decidió apostar por el vasco para llevar su programa de radio a televisión y convertirlo en uno de los programas referentes del nacimiento de la cadena. Así fue como se fraguó 'Cuarto Milenio' que llegaba en 2005 a las pantallas españolas, convirtiéndose en un programa referente, elogiado, imitado y que sigue aguantando en parrilla después de más de 15 años, algo muy complicado en la televisión actual.

Gracias al programa, la popularidad de Iker se disparó a límites inesperados, convirtiéndole en uno de los presentadores mejores valorados de la televisión, algo que se ha sustanciado a través de los grandes reconocimientos que se otorgan en televisión en España, y también en términos de público, convirtiéndo 'Cuarto Milenio' en tendencias en redes en cada emisión, algo impensable por muchos para un programa que trata temas paranormales, de sucesos o geopolítica entre otros.

El pasado mes de febrero, el periodista celebraba 30 años al frente de un micrófono, algo que compartía en redes sociales: "Yo, fuera de la norma. Alucinantemente libre. Equivocado, acertado, confuso, denso o brillante incluso. Pero Libre. Sin seguir guión de nadie. Esa (es) la clave y el milagro". Un mensaje que ha intentado repetir y seguir durante los meses más críticos del coronavirus.



Carmen Porter, su gran compañera, la copiloto necesaria de 'La nave del misterio'

No se podría entender el éxito de Iker Jimenez, sus proyectos, y cada paso que da sin Carmen Porter. A pesar de que siempre ha aparecido a la sombra de su marido, y que varios medios de comunicación se empeñan en ponerle la etiqueta de 'mujer de...', Carmen tiene el mérito del 50%, como mínimo, de todo lo que rodea al mundo 'milenario'.

Carmen se ha involucrado en los proyectos de Iker desde los comienzos. Ambos se conocieron en la facultad de periodismo, y a pesar de que a ella no le llamó la atención, prontó surgió la mecha, y al poco tiempo se trasladaron a vivir juntos, y también a trabajar juntos: "Nos conocimos en la facultad de Periodismo. También le gustaban estas cosas pero no tanto como a mí. Ella me contaba que escuchaba mis programas con su abuela. Serían mis únicas dos oyentes", declaraba el vasco. Por su parte, Carmen tiene otra versión: "Di una fiesta en mi casa y un amigo se trajo a Iker. Cuando él empezó a hablar, se hizo un corrillo alrededor de él y yo me fijé".

Carmen Porter ha sido el apoyo fundamental y clave en el éxito de Iker JiménezMediaset España

Carmen, que también ha escrito cuatro libros, es la subdirectora de 'Cuarto Milenio', además presenta 'Milenio Live' en Youtube y tiene su propio formato en la plataforma de vídeo, 'Con C de Carmen', donde analiza diversos temas o desvela los entresijos del trabajo de la pareja. Ella es quien está detrás de los movimientos financieros, y de la organización, ya que como confiesa, su marido es un tanto particular: "Iker es un desastre y encima le da lo mismo (risas). Es igual que su padre. Nunca lleva un duro. Es poco práctico y como ya se lo hago yo todo… Vive en su mundo. Él no usa móvil y yo llevo tres. ¡No se sabe ni el pin de las tarjetas! Los viajes los organizo yo siempre. Ya le digo que como me pase a mí algo…", desvelaba en una entrevista.

A pesar del "desastre" de Iker, ambos llevan trabajando juntos desde hace más de 25 años: "Tiene mucho criterio, me pone mucho los pies en la tierra y los consejos que me ha dado casi siempre son buenos", ha alagado alguna Jiménez a su esposa. "Nos ha ido bien porque hemos creído que había que intentar ser auténticos en lo que hacemos".

La pareja es una enamorada de los animales, conviven con gatos y perros. En las últimas semanas, la familia informaba de la triste noticia de Merlí, uno de los perros de la familia que dejaba muy tocado a la pareja y a su hija Alma. La niña es la única hija de la pareja, que en palabras de Carmen no piensan en tener más hijos por la falta de tiempo, y nacía en 2011. "Ella dice que es detective. A veces se coge una linterna y sale al jardín a buscar huellas y animales", a comentado Iker alguna vez sobre su niña.

Iker Jiménez con su hija Alma a los pocos meses de su nacimientoMediaset España

Su otra pasión, el fútbol 'vintage'

"Nunca fui un chico apartado, lo paranormal era una parte más de mi vida. Siempre he sido muy feliz y muy normal", ha declarado en varias ocasiones el comunicador de Mediaset. A pesar de que se le conoce por sus conocimientos en el ámbito de lo paranormal, el vasco también ha querido dar muestras de algunas de sus aficiones.

Iker, a través de su canal en Youtube y su web 'Retro Fútbol', ha contagiado su pasión por el fútbol de antaño, de cuando había bigotes y melenas en los campos de fútbol, el fútbol del que disfrutaba de pequeño. Ahí se puede ver a un Iker distinto al de 'Cuarto Milenio'. El periodista habla de grandes equipos históricos, pero no solo selecciones, también equipos pequeños que ya no suenan en el panorama actual, como el Compostela.

Además de ser aficionado a jugar al fútbol, lo que habitualmente hace Iker es jugar a la Play Station en la comodidad de su casa. Confecciona sus propios equipos con jugadores históricos y mientras juega va contando curiosidades, la historia de los equipos, e incluso cuenta con invitados como Julio Maldini. Algo que también permite esta afición, es ver a Jiménez perder los papeles, algo muy natural cuando estás jugando al fútbol en la consola y sufres algún inconveniente.

El patrimonio 'extraterrestre' de Iker Jiménez y Carmen Porter

En febrero de 2019 El Español desvelaba el patrimonio que había acumulado el matrimonio después de tantos años de trabajo y de éxito. Un patrimonio fruto del trabajo, el ahorro, y también la buena visión de cara a los negocios al saber rentabilizar el misterio. También 'Emprendedores.es' quiso ahondar en este tema.

Según estas fuentes, el matrimonio a fecha de entonces, se le atribuía un patrimonio de 10 millones de euros y 16 inmuebles. El matrimonio posee dos productoras. Una de ellas y la más antigua es Producciones Digitales Milenio 3 SL, fundada en 2005. La otra es Alma Productora Audiovisual SL consituída en 2018. De Producciones Digitales Milenio 3 SL se cuenta haber facturado, ya en 2016, unos ingresos de 3,2M de euros.

También, todo lo más allá de 'Cuarto Milenio' ha servido de vía para embolsar las cuentas de la pareja. El programa tiene su propio merchandasing que venden a través de la tienda web, una tienda donde se pueden encontrar productos de todo tipo. De la misma forma, han sabido aprovechar las recreaciones que realizan en el programa para crear una exposición temática que ha recorrido muchas ciudades de la geografía española, y que en muchas ocasiones han tenido que prorrogarse debido a las listas de esperas.

A todo esto habría que sumarle las colaboraciones que hace la pareja en conferencias, charlas y eventos, más ahora que parece que Iker se quiere meter en el mundo del 'coaching' dando cursos de motivación. Además, los libros y las publicaciones de la pareja añaden un plus a los ingresos de la pareja. Finalmente, según las fuentes antes citadas, la pareja se mueve dentro del mundo inmobiliario con 16 propiedades.

"Antes vivíamos en un piso en el centro de Madrid y ahora estamos en una casa en La Moraleja. De esta forma hemos evitado también a gente que no entiende que nosotros somos periodistas y no videntes, y que nos esperaban a la salida", confesaba Carmen sobre uno de los cambios significativos que han vivido desde el nacimiento de su hija Alma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Iker Jiménez dice adiós a 'La estirpe de los libres' desvelando presiones: "He tenido problemas"

Carmen Porter se rompe al confesar lo difícil que es hablarle a una niña de una dura pérdida

Iker Jiménez, en Tiempo de Juego, tras la polémica con el coronavirus: "Si digo lo que pienso, voy detenido"