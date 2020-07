La humillante pulla de Jorge Javier a un compañero de Telecinco: "Mira cómo va la historia"

Jorge Javier Vázquez no tiene pelos en la lengua. Así lo ha demostrado el presentador catalán en más de una ocasión frente a la cámara. La 'joya' de Mediaset es uno de los pesos pesados de la televisión y no muestra ninguna reticencia en decir lo que piensa le pese a quien le pese. Un mes después de su famosa bronca política con Belén Esteban, Jorge Javier sigue sumando nuevas polémicas a su curriculum. Aunque algunas pasen inadvertidas para el público mayoritario que ve sus programas.

Un ejemplo claro lo pudo ver la audiencia del programa "La última cena" que se emitió el pasado 10 de julio. Aquel día, Rafa Mora y Kiko Jiménez fueron los encargados de preparar la cena a los colaboradores habituales de "Sálvame". El programa, que este viernes celebrará su gran final, cosechó aquella noche un maravilloso 17,3% de share. Los roces entre Rafa y Kiko mientras elaboraban los distintos platos atrajeron a la audiencia.

Sin embargo, la crítica más feroz llegó en boca de Jorge Javier. Además de Patiño, Kiko Matamoros o Lydia Lozano, entre los participantes del programa también se encontraba el periodista de Mediaset Germán González. El profesional, de 34 años, es muy conocido entre la audiencia de Mediaset por haber participado durante varios años como colaborador y presentador sustituto en el ya extinto programa de Divinity 'Cazamariposas'. Germán tenía el encargo de llevarle el menú que habían preparado Kiko Jiménez y Rafa Mora a Gloria Camila, ex del primero. Como si de un rider se tratara, Germán acudió con una gran mochila para introducir en ella los tuppers con la comida.

Rafa Mora recordó en ese momento el vínculo profesional que mantenía con Germán. Y es que el colaborador de "Sálvame" fue elegido durante unos días para presentar "Cazamariposas", su primera vez al frente de un programa. El gran sueño del valenciano. Sin embargo, Rafa Mora no guarda un buen recuerdo de dicha experiencia porque, en palabras suyas, le "putearon". Los responsables del programa desvelaron a la audiencia que Rafa Mora había cometido faltas de ortografía redactando el guion, llegó tarde a plató y se quedó en blanco en más de una ocasión. También parece claro que, para pillarle, Rafa Mora desconocía algunos de los contenidos del programa, lo que hacía que aparentara estar muy perdido delante de la cámara.

JORGE JAVIER, SIN PELOS EN LA LENGUA: "ME ACUERDO DE CÓMO TE PUTEABAN"

Un año después de esta experiencia, Rafa Mora es colaborador fijo de "Sálvame" y "Cazamariposas" ha desaparecido. Rafa recordó en "La última cena" que conocía a Germán de cuando fue presentador del espacio. "No soy rencoroso", dijo haciendo una rápida alusión a lo mal que lo pasó durante esos días. Jorge Javier tiró en ese momento de ironía y dejó ver en qué situación estaba ahora Rafa Mora y en cuál el equipo de "Cazamariposas", con Germán González como rostro visible en ese momento. "Me acuerdo de cómo te puteaban. Mira cómo va la historia", dijo sin titubeos Jorge Javier Vázquez en el momento en el que Rafa Mora entregaba la comida a Germán para que se la llevara a Gloria Camila.(A partir del 57' 55'' en este vídeo)

Unas palabras que pasaron inadvertidas para la mayoría de los espectadores, aunque no para todos. "Rafa Mora sobre Germán: “Como él era el presentador de cazamariposas”. Jorge Javier Vázquez: “Es verdad. Yo recuerdo como te puteaban. Y mira cómo acaban las cosas”. Menudo golpe bajo de JJV a Germán", señalaba un usuario en Twitter.

SIETE AÑOS DE "CAZAMARIPOSAS"

Al igual que "Sálvame", "Cazamariposas" era un programa dedicado principalmente al mundo de los famosos y a los reality shows de Mediaset, todo ello a través de reportajes y entrevistas, contando con las opiniones de los colaboradores desde un enfoque irónico y satírico. El formato estaba presentado por Nando Escribano y Núria Marín. Ocasionalmente los sustituía Germán González. "Cazamariposas" arrancó sus emisiones en Divinity el 4 de junio de 2013​ y su último programa fue el 7 de febrero de 2020. Núria Marín trabaja actualmente en "La última cena", mientras que Nando Escribano dijo adiós a La Fábrica de la Tele en el mismo espacio hace dos semanas. “Estoy muy contento. He sido muy feliz aquí y seguro que vuelvo, quiero volver. Pero ahora me voy a otras aventuras. Os quiero mucho, he aprendido mucho de vosotros y me habéis cuidado muchísimo”, dijo Nando Escribano en su despedida momentánea de la televisión. Mientras, Rafa Mora cotiza al alza en Mediaset.

Hoy despedimos #LaUltimaCena5 con la marcha de @NandoEscribano y las palabras de @nuriasecret. Te vamos a echar mucho de menos. Eres muy grande, Nando ❤️ pic.twitter.com/qhgtf9hsAx — La última cena (@laultimacenat5) June 19, 2020

