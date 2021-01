La hermana de Miguel Bosé escandaliza a ‘Sálvame’ con su opinión sobre la vacuna: “No puedes decir eso en TV”

La hermana de Miguel Bosé, Paola Dominguín, ha escandalizado este sábado a los colaboradores de 'Sálvame Deluxe' tras conocer su opinión acerca la vacuna contra la covid-19. Eran muchos los curiosos que querían saber cuál iba a ser la posición de Dominguín sobre este tema, después de que su hermano, el músico Miguel Bosé, se declarara negacionista ante la vacuna.

Una posición que generó mucho ruido social, ya que Bosé era el primer personaje que en público se declaraba en contra de este métotdo para derrotar al virus. Algo que ha provocado que parte del sector musical le haya dado la espalda y más después de conocer que la madre de Miguel y Paola, Lucía, murió a causa de una neumonía provocada por la covid-19.

La teoría negacionista de Miguel Bosé

Fue en junio del año pasado, en pleno proceso de desescalada, cuando el cantante panameño a través de un vídeo en Instagram atacó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al creador de Microsoft, Bill Gates.

Al primero le reprochaba la decisión adoptaba de imponer la mascarilla obligatoria, mientras que al segundo le responsabilizaba de los planes ocultos que tenía con las vacunas.

Gates, contaba en un vídeo subido a su perfil de Instagram, habría creado un "proyecto de vacunas con microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial". Por eso animaba a la gente a manifestarse y a poner la vacuna. De hecho, días después de su vídeo, centenares de personas contra la vacuna y la mascarilla se manifestaban en la Plaza de Colón de Madrid.

La opinión de Paola Dominguín que levanta postilla en 'Sálvame'

Preguntado por esta polémica, la hermana de Miguel Bosé ha reconocido saber cuál es la opinión de Bosé sobre este tema, algo que no ha tenido tapujos en compartir con él. Eso sí, ha explicado que su hermano es "un poquito intenso" cuando habla de estos temas.

Paola ha querido ayudar a su hermano afirmando en 'Sálvame Deluxe' los efectos adversos que tiene la mascarilla. "No es sano porque no se te oxigena la boca", ha explicado. Unas palabras que rápidamente ha querido matizar afirmando que "vivimos un momento complicado" y que por ello sabe que "hay que llevarlas ahora”.

Su posición sobre la vacuna, sin embargo, sí que ha sido mucho más tajante. Sobre estas ha adelantado que no se fía por el poco tiempo de fabricación que han tenido y prefiere correr el riesgo a contagiarse y a morir que a hacer "de conejillo de indias".

En concreto, Paola ha adelantado que ella no se va a poner la vacuna porque no cree necesitarla. “Yo no me voy a poner la vacuna contra el coronavirus, creo que no la necesito porque no tengo relación con el virus. Si me tengo que morir, me muero”, ha llegado a afirmar, unas palabras que han puesto patas arriba el plató de 'Sálvame'.

La indignación de Jorge Javier Vázquez

Todos los colaboradores han criticado las palabras de Paola, pero sin duda uno de los más duros ha sido el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, quien le ha recriminado el mensaje que ofrece a la sociedad con ese tipo de comentarios.

"Paola, no puede ser que una Dominguín formada intelectualmente como tú digas estas cosas en un programa de televisión", ha dicho Jorge Javier, a lo que la invitada le ha respondido que había sido mejor opción no haberle preguntado. "No haberme preguntado, si no os gusta el mensaje de Miguel Bosé. ¿Por qué lo repetís?", se ha preguntado.

Jorge Javier a Paola Dominguín: "Deberías decir que una persona con la proyección social de tu hermano es muy poco generosa e impide que volvamos a llevar una vida normal".

Una respuesta que ha provocado todavía más a Jorge Javier y le ha aconsejado el mensaje que debería dar a su hermano. "Le podrías decir que desde su atalaya es muy poco generoso evitando que se puede avanzar en el mundo, llevar una vida normal, relacionarnos... Vosotros vivís en el campo porque podéis, pero la gente vive en las ciudades hacinadas en pisos. Hay que pensar con que el mundo avance no pensando en nosotros solo", le ha dicho serio y tajante Jorge Javier Vázquez.

