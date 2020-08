La negativa de Miguel Bosé a aceptar la vacuna contra el coronavirus: "Tengo información"

Miguel Bosé ha tomado la determinación de dar la cara a diario. Con el coronavirus de por medio, el cantante, muy criticado por alentar las teorías de la conspiración sobre la pandemia y el movimiento antimascarillas, no deja de pronunciarse. Lo hace a través de Instagram, donde este sábado compartió un nuevo vídeo acerca de su visión sobre el COVID-19. En este caso, con protagonismo para la vacuna.

La negativa de Miguel Bosé a aceptar la vacuna contra el coronavirus

“Amigas y amigos, vamos a hablar de la vacuna. Os voy a contar qué pienso yo de las vacunas. Yo me he puesto vacunas. Cuando he ido a África, me he puesto la fiebre amarilla, el tifus… Las cosas necesarias. Es verdad que las vacunas que recibíamos entonces (la polio, la difteria…) no tienen nada que ver con las vacunas que se usan hoy o se fabrican hoy. Hoy tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo”, deja claro Bosé nada más arrancar su monólogo.

“Entonces, hay determinadas vacunas que no me las voy a poner. No me las quiero poner. Espero que no me obliguen a ponérmelas. Y, sobre todo, que no sean condicionantes. Es decir, que si no me la he puesto no puedo viajar, mis hijos no pueden ir a la escuela si no se la han puesto, no puedo ir a los conciertos… A eso me niego absolutamente. Porque si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás. Y empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás”, vuelve a recalcar después.

El cantante, uno de los más importantes de la historia de la música española, defiende su posición a capa y espada: “Para tener un criterio, hay que informarse. Y, sobre todo, contrastar. Si después de contrastar, tú decides que la vacuna te conviene… Si a pesar de lo que se ha dicho, tú decides que te la quieres poner… ¡Póntela! Yo tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas. ¿Vale? Y los hay”.

¿De dónde sale lo que sabe Bosé? “Están documentados por los mismos científicos que han estudiado en las mismas escuelas, universidades… Que han hecho las mismas tesis en los mismos lugares y países que los otros que apoyan la vacuna. Hay otros que están muy en contra, y además documentan y tienen los mismos conocimientos. Es otro punto de vista. Que ahora está denostado, ridiculizado, difamado, se ríen de ellos…”, reconoce.

“Bueno, yo creo que hay que cuestionar las cosas. Si no se confrontan, si no se cuestionan, si no se escuchan las dos campanas, no puedes tener un criterio firme. Cuando tengas el conocimiento de ambas voces, entonces decide qué es lo que quieres hacer. Los que estemos de parte de no querer la vacuna se nos tiene que respetar. Como nosotros respetamos a quien se quiere vacunar”, asevera también.

Una vez más, Bosé defiende a quienes piensan como él: “No somos conspiranoicos, no. Somos gente que, a partir de una determinada información, hemos creado un criterio y hemos decidido no vacunarnos”. Además, quiere instruir a su audiencia: “Os dejo en mis redes mucho material. En especial, últimamente, las declaraciones de un pediatra estadounidense. Que habla sobre el contenido de las vacunas y sobre los efectos comprobados que han tenido o pueden llegar a tener, sobre todo en nuestros hijos. ¿Vale?”.

“Pero yo digo ‘no’ a la vacuna. Digo ‘no’ a ESTA vacuna”, se despide el cantante tras un nuevo ‘comunicado’ en las redes sociales.