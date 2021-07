El ganador de MasterChef responde a Jorge Javier por sus críticas contra el talent de TVE: "Hablar es gratis"

Este martes, 'MasterChef 9' llegó a su final. Una de las ediciones más polémicas hasta la fecha, dados sus peculiares concursantes y las cuestionadas actitudes de los jueces, ha terminado con la clara victoria de Arnau. Desde el principio, el concursante aseguró que se presentaba para ganar y que entre fogones no había amigos, solo rivales. Fue muy criticado por esta actitud y tachado de estratega, sin embargo, todo el esfuerzo le ha servido para levantar el trofeo y llevarse consigo 100.000 euros, el curso en el Basque Culinary Center y su propio libro de recetas.

El talent culinario ha sido muy criticado en redes sociales. Los fieles espectadores se muestranmuy descontentos con el horario del programa, ya que termina a altas horas de la noche. Esta es una queja que se repite cada noche de emisión desde la temporada pasada. De la misma manera, el formato también fue acusado de convertirse en un "reality" por dedicar tanto tiempo a los conflictos personales entre los concursantes, restando así tiempo a los cocinados.

Asimismo, en algunas ocasiones, el jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, también ha sido muy criticado por sus formas o comentarios hacia los concursantes. Los espectadores siempre han destacado la dureza de Jordi y los gritos de Samantha durante los cocinados, concretamente durante las pruebas por equipos.

"Samantha, al final, cuando se pone nerviosa durante los cocinados, pues grita. Ya sabemos lo que hay. También es verdad que si grita es porque algo no estamos haciendo bien, no grita porque le apetezca, lo hace cuando algo no ha salido o la hemos liado. Jordi es un tío exigente, pero cuando tú tienes 6 estrellas Michelín tienes que ser exigente de base. Yo entiendo que, cuando un profesional de nivel como él entra en una cocina y ve fallos garrafales como los nuestros, se ponga nervioso. Y para mí Pepe es una persona muy campechana y muy cercana, pero eso no quita también sea duro valorando. Son duros y cuando te critican lo hacen porque has hecho una mierda de plato", opina al respecto Arnau en una entrevista para COPE.





Su reacción ante las acusaciones de Jorge Javier

El ganador de 'MasterChef' también se ha pronunciado respecto a las constantes críticas de Jorge Javier Vázquez al talent de TVE. Hace unos meses, el presentador de 'Sálvame' cargó contra el espacio de TVE: "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'Masterchef', conocidas, explicara cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa".

"Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras... Yo que hablado con un montón de gente, de esta sincera, que te dicen: 'Programa blanco". Tururú'", aseguraba el presentador. "Tengo el teléfono repleto de personajes populares, de mensajes que han aparecido en ese programa de cocina, que me están diciendo que si ellos hablasen... Es que además de repente me pongo a ver mis mensajes privados y de personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso, que decían 'cien por cien real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos traten y que cuenten que desde el principio ya se sabe quién va a ganar, quién va a estar cuántas semanas, a quién ayudan con los platos...", señalaba el conductor del espacio de Telecinco.

No obstante, Arnau ha desmentido por completo estas declaraciones del presentador de Telecinco: "Se sabía tanto quien ganaba que yo, ayer, en la encuesta de TVE solo el 10% de la gente apostaba por mí. Imagínate si sabían quien ganaba", contesta muy irónico. "El problema es que hablar es gratis. Yo nunca me vi ganador hasta el último momento. La favorita era Amelicius y se fue en el programa 9", declara el cocinero.

"Al final, la realidad es esta. Vero cocinaba bien y se fue porque se equivocó en un plato. Hay cosas que son parte de la cocina y son incontrolables como los nervios, muchas cosas que te pueden jugar una mala pasada. Y por mucho que estudies y practiques, si cocinas mal te vas a tu casa. Por mucho favoritismo que tengas, porque Amelicius era la favorita de todo el mundo, se fue para su casa", zanjaba Arnau, dejando claro que su paso por el talent ha sido "un sueño" y que el programa es tal y como se ve desde casa.

