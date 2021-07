'Masterchef' es uno de los talents más polémicos y comentados. Esto se debe a que cuentan con un casting de personas con personalidades muy diferentes, por lo que suelen chocar entre ellos y hacer comentarios que terminar siendo malinterpretados o señalados por los espectadores. De la misma manera, en algunas ocasiones, el jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, también ha sido muy criticado por sus formas o comentarios hacia los concursantes.

Samantha ha protagonizado varias polémicas tanto fuera como dentro del talent culinario. Esto se debe a que, alguna vez, sus publicaciones de Instagram han dado qué hablar. De la misma manera que su actitud como jurado en el espacio de TVE ha sido cuestionada en varias ocasiones por los espectadores.

Ante todas las críticas que ha recibido desde que comenzó a ser un personaje televisivo, la chef ha asegurado que no le afectan y que es el precio que hay que pagar por hacerse famoso. “Madre mía, qué complicado es esto. Yo creo que la gente saca a veces de contexto las cosas y le encanta buscar polémicas donde no las hay. Yo estoy tranquila. Soy como soy y lo he dejado bien claro. Pedí perdón encantada porque no lo hice con mala intención. Cuando metes la pata y haces daño a alguien, pues pides perdón y ya está. No era mi intención y no soy una persona que vaya a discutir”, reconoce en una entrevista para 'El Español'.

"Yo cuando me metí en la televisión ya era muy madura. Lo pensé, me senté, hablé con mi marido… Esto de MasterChef no sabíamos qué iba a ser. Nunca pensé que me iba a convertir en un personaje público. Lo medité y, oye, tiene su parte complicada y más dura, pero tiene su parte más buena", agrega, haciendo referencia a que era consciente de lo que podía pasar si se hacía conocida.









"Es parte del espectáculo"

"Tenía muchísimas cosas positivas. Yo soy famosa gracias a mi profesión. No soy por serlo. Es por mi profesión, por lo que hago. Tengo mi negocio dedicado a la gastronomía, trabajo en la televisión en un programa dedicado a la gastronomía, y todo eso es lo mismo", asegura la comunicadora, muy contenta con su trayectoria profesional.

Asimismo, muchas veces ha sido criticada por cómo se dirige a los concursantes en las cocinas de TVE. Concretamente, muchos espectadores han saltado en redes sociales y han cargado contra ella por los gritos que da en el programa a la hora de dar instrucciones a los aspirantes. Esto se debe a que el jurado del talent siempre hace hincapié en que en las cocinas no se grita, lo que tienen que recordar cada vez que los concursantes pierden los nervios en la prueba de exteriores.

"Masterchef es un concurso, es entretenimiento", puntualiza Samantha antes de justificar su comportamiento en el formato de cocina. "Yo en mi cocina no grito porque son profesionales y lo hacen fenomenal, pero cuando llegas a una cocina y hay que entregarlo todo ya… Pues hay que darles un grito", explica para el mencionado medio. "Es parte del espectáculo. A algunos les encanta y otros lo odian. No sé. No conozco a nadie que haga feliz a todo el mundo. A lo mejor Nadal, pues sí…", reconoce la chef, dejando caer que su comportamiento se debe a que el talent no deja de ser un programa de entretenimiento.